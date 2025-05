Александър-Арнолд преминава в Реал Мадрид

Английският бранител Трент Александър-Арнолд ще подсили испанския гранд Реал Мадрид от новия сезон. Новината отдавна циркулираше, но вече може да се счита за официална, след като десният защитник на Ливърпул съобщи, че ще напусне "червените" след края на тази кампания.

Ето какво написа Фабрицио Романо:

Решението за напускане на Ливърпул вече е официално, след като Трент се сбогува с клуба, печелейки още една титла от Висшата лига.

Вече има устно споразумение с Реал Мадрид – подготвят се документите за трансфера му, като договорът ще бъде със срок от 5 години.

Трансферна сага с исторически заряд – юношата на Ливърпул поема по нов път и ще облече бялата фланелка на „кралския клуб“.

🚨 BREAKING: Trent Alexander-Arnold to Real Madrid, here we go! 💣⚪️



Decision to leave Liverpool now confirmed as Trent says goodbye to the club after winning one more PL title.



Documents being prepared for Trent to join Real Madrid on a 5 year contract, verbal agreement done. pic.twitter.com/IkmL1VIhWE