Мощен трансфер за Барселона - взе звездата на Грузия

Баскетболният Барселона финализира първия си трансфер за следващия сезон. След потвърждението за подновяването на договора на Кевин Пънтър, клубът привлече грузинския национал Торнике Шенгелия.

Той ще се присъедини към каталунския гранд с договор за 2+1 години и включена клауза за разтрогване по взаимно съгласие, съобщава испанският вестник Mundo Deportivo.

Barcelona have reportedly signed veteran Tornike Shengelia 👀🇪🇸



Is this good addition for Barca? 🤔 pic.twitter.com/vDEZIEsepd