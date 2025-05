Халф на Барселона призова УЕФА да разследва съдийството на Марчиняк

Халфът на Барселона Педри стана поредният от каталунския лагер, който изрази недоволството си от съдийството на Шимон Марчиняк във вчерашния реванш от полуфиналите на Шампионската лига срещу Интер. Според испанския национал всички спорни решения в двубоя на "Сан Сиро" са били в полза на "нерадзурите" и призова УЕФА да разгледа решенията на поляка, който не за първи път ощетявал Барса. В подобен контекст се изказаха и Ханзи Флик, и Ерик Гарсия.

"Това не е първият път, когато ни се случва това с този рефер. Мисля, че УЕФА трябва да разгледа съдийството му. Има неща, които са трудни за обяснение. Имаше много ситуации. Всяко спорно решение беше в тяхна полза, а при дузпата срещу Ламин, която по-късно беше отсъдена като пряк свободен удар, той не даде жълт картон на Мхитарян, която щеше да бъде втори за него", заяви Педри.

Pedri has urged UEFA to investigate the refereeing performance of official Szymon Marciniak and VAR officials Pol Van Boekel and Dennis Higler in Barcelona's 4-3 UCL semifinal defeat to Inter at San Siro.



Marciniak officiated during Barcelona's 3-3 draw vs. Inter in the group… pic.twitter.com/GinsZ0cw8U