Хаос и паника след триумфа на ПСЖ! Париж гори, ултраси чупят с брадви и камъни (ВИДЕО)

Пари Сен Жермен се класира на финал на Шампионската лига, след като спечели реванша срещу Арсенал. След мача Париж буквално пламна, а феновете вилняха из града.

Празненствата по повод класирането на финала на най-престижния клубен турнир на континента се превърнаха в неописуем хаос. Наложи се намесата на органите на реда, като бяха арестувани над 40 души. Автомобил връхлетя върху тълпата и рани трима души, докато други ултраси чупиха сгради и автомобили с бухалки, брадви и камъни. След мача бяха запалени огньове по улиците, а прозорците на сгради по Шанз-Елизе бяха счупени.

Парижките фенове бурно празнуваха успеха още по време на мача. Привържениците на домакините се представиха на ниво в реванша на "Парк де Пренс", организирайки впечатляваща хореография. Извън стадиона обаче хората, които не успяха да се сдобият с билети за мача, създадоха голям хаос.

Absolute chaos in Paris last night as gangs destroy buses and attack the police.



They were apparently ‘celebrating’ PSG’s victory over Arsenal in the Champions League 🇨🇵 pic.twitter.com/IBn0CFzEwU