Шефът на НАТО: Доналд Тръмп върши правилното нещо за алианса

Шефът на НАТО: Доналд Тръмп върши правилното нещо за алианса

12 Януари, 2026 17:35

По думите му Арктика трябва да бъде приоритет за НАТО, тъй като стратегическото, отбранителното и геополитическото ѝ значение за алианса продължава да нараства

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че според него президентът на САЩ Доналд Тръмп "върши правилното нещо за НАТО", на фона на продължаващите дебати в алианса за споделянето на отговорностите и стратегическата му посока, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Рюте пристигна днес на работно посещение в Хърватия, където посети военната база "Полковник Марко Живкович" край Загреб.

Той увери, цитиран от Франс прес, че НАТО работи по "следващи стъпки" за укрепване на сигурността в Арктика, в момент, когато САЩ под ръководството на Тръмп, искат да поеме контрола върху Гренландия. "В момента работим по следващите стъпки, за да гарантираме, че колективно ще защитим правилно това, което е заложено на картата", каза Рюте на съвместна пресконференция в Загреб с хърватския премиер Андрей Пленкович.

Генералният секретар на НАТО подчерта, че всички съюзници са единни относно значението на Арктика и заяви, че регионът трябва да остане сигурен и стабилен. По думите му Арктика трябва да бъде приоритет за НАТО, тъй като стратегическото, отбранителното и геополитическото ѝ значение за алианса продължава да нараства.


  • 1 малко истински факти

    8 35 Отговор
    Така е ,благодарение на Тръмп НАТО се събуди и съществува .

    Коментиран от #63

    17:36 12.01.2026

  • 2 ЕС пък ревяха от Русия

    52 4 Отговор
    а съюзниците им ги завладяват. Хахаха. Мозъци пробити.

    17:36 12.01.2026

  • 3 Лицемерни 60клуци

    45 4 Отговор
    Айде,оправдаха планът на Тръмп 🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    17:37 12.01.2026

  • 4 404 раша

    7 45 Отговор
    Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов: Атаката с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар. 😆

    Коментиран от #8, #10, #26, #43, #52

    17:37 12.01.2026

  • 5 Дън Бай

    21 2 Отговор
    Ха-ха-ха

    17:38 12.01.2026

  • 6 КАТО ВИДИШ ШЕФЧЕТО НА НАТО

    48 5 Отговор
    КАКЪВ ПОДЛИЗУРКО И МЕДУЗА Е ПРАВИШ ИЗВОД ЗА АЛИАНСА.АЛА БАЛА

    17:38 12.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    48 5 Отговор
    Аххахаахахахахахах ахаах
    Мръсника Рюте им го заби на европайците с 200 - егати безгръбначното и безмозъчно същество!

    17:38 12.01.2026

  • 8 Ха ХаХа

    34 3 Отговор

    До коментар #4 от "404 раша":

    Затова Пентагонът се събра на извънредно съвещание нали Джульо

    17:39 12.01.2026

  • 9 честен ционист

    5 18 Отговор
    Арктика наша

    17:39 12.01.2026

  • 10 ушанкете са феноменални

    5 27 Отговор

    До коментар #4 от "404 раша":

    Тази им беше единствената останала от трите , та не знам как се решиа да думнат 50 000 000 за да уцелят една украинска гарга .

    17:40 12.01.2026

  • 11 така е

    8 26 Отговор
    САЩ, като единствената световна супер сила в света е най-важният съюзник в НАТО.

    17:41 12.01.2026

  • 12 Рюте

    7 15 Отговор
    Краснов наш

    17:41 12.01.2026

  • 13 Хихи

    24 4 Отговор
    шефа обича свирки да прави ...

    17:41 12.01.2026

  • 14 хехе

    23 3 Отговор
    рижия ще направи правилното нещо и с Гренландия много ще ми бъде интересно тогава какво ще измъца амбриажа Рюте.

    Коментиран от #24

    17:41 12.01.2026

  • 15 Абе какво казал рюте

    24 2 Отговор
    Не е важно. Той е на работа и си гледа заплатката.

    17:42 12.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 браво

    5 21 Отговор
    Тръмп е правилния човек , думка яко по интересите на рушляците и китайшъните .

    Коментиран от #23

    17:43 12.01.2026

  • 18 Огледален образ

    26 3 Отговор
    А защо Русия, Китай, или други страни,извън НАТО, да нямат приоритет "за стратегическото, отбранителното и геополитическо значение" за тях? Защо само НАТО да има приоритет навсякъде? От какво се пази НАТО?...от Русия,Китай?...ами да я нападат,ето,има война в Украйна, не е ли стратегически важна, щом 4 години наливат пари и оръжие? Хайде,нападател я.

    17:44 12.01.2026

  • 19 Kaлпазанин

    14 2 Отговор
    Сигурни сме ,докато не ни вкара във война без победители

    17:44 12.01.2026

  • 20 Ха ХаХа

    14 5 Отговор

    До коментар #16 от "А не бе":

    А идиотът с най скъпия бункер на света за 1,5 млрд.д. в Иваново Вознесенск да загроби 3000000 укри

    17:44 12.01.2026

  • 21 Тръмпоча

    6 8 Отговор
    само лъже, че щял да разпадне НАТОто. Но пък има матриал да му се връзва.

    17:46 12.01.2026

  • 22 Ами

    20 3 Отговор
    Мисля, че Рюте може да разчита на всичките хърватски
    ледоразбивачи за завладяването на Арктика.
    Аз предлагам да му дадем и нашите :)

    Коментиран от #25

    17:46 12.01.2026

  • 23 Ха ХаХа

    10 6 Отговор

    До коментар #17 от "браво":

    Думка на баба си хвърчило Краснов

    17:46 12.01.2026

  • 24 Ганчев

    6 18 Отговор

    До коментар #14 от "хехе":

    Доналд Тръмп ще изгони руските и китайските кораби от Арктическият път. Ще е трябва да обикалят покрай ЮАР.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #28, #35

    17:47 12.01.2026

  • 25 Руската пропаганда винаги има за цел

    3 16 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    Глупака.

    Коментиран от #33

    17:47 12.01.2026

  • 26 Руски колхозник

    24 4 Отговор

    До коментар #4 от "404 раша":

    След тази ракета, ЕС лидерите заговориха за директни преговори с Русия. Макрон иска,Мерц се отметна от думите си за войски в Украйна, трябвало да питат руснаците след това, Швейцария освободи руски активи, италианците обърнаха палачинката...следи новините,друже,остави пристрастията.

    Коментиран от #59

    17:47 12.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ха ХаХа

    14 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ганчев":

    С какво ще ги изгони бе безказарменик жълт?
    Колко ледоразбивача има т Щатите,? 1 брой

    Коментиран от #45, #47

    17:49 12.01.2026

  • 29 ха-ха 😝

    16 4 Отговор
    Интересно ще е , ако Русия си поиска Аляска ....Да ги видим рамбовците какво ще кажат тогава ...

    17:49 12.01.2026

  • 30 бай Колю

    12 1 Отговор
    Пък като си спомням колко го плюха преди да го изберат за президент ! Сега направо е смешно лицемерието им.

    17:49 12.01.2026

  • 31 Олееееее, "демокрация" ...

    13 1 Отговор
    Кви олигофрени имало в НАТО

    17:50 12.01.2026

  • 32 Гащи сваляме

    6 2 Отговор
    И секс услуги по желание предоставяме

    17:51 12.01.2026

  • 33 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Руската пропаганда винаги има за цел":

    Аз познавам много тарикати, които носят вода на глупаците.
    Вие явно сте от тия тарикати :)

    17:51 12.01.2026

  • 34 Хаха

    9 4 Отговор
    Генералният секретар на НАТО Рюте и Орешник:

    „ Жестоката агресивна война на Русия продължава. Само преди седмица видяхме използването на ракета „Орешник“ в Лвов и продължаващи атаки срещу гражданска и енергийна инфраструктура. Русия се опитва да ни разубеди да подкрепяме Украйна, но това няма да ни спре. “

    Един Орешник няма да ви спре, но няколко ще накарат Рюте да се замисли, защото ще оцапа розовите прашки...

    17:52 12.01.2026

  • 35 Коуега

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ганчев":

    А обясни на ония двамата трола от предната статия, какви интереси имат руснаци и китайци там,че не вдяваха какво им пиша.👍

    17:52 12.01.2026

  • 36 Шефът на НАТО

    9 3 Отговор
    Скоро в Евровизия и на фалцет ще пропее

    17:52 12.01.2026

  • 37 истината е такава

    5 6 Отговор
    А бе 4000-ниците колкото и ревът тука, бате Тръмп си мачка русията и китая бавно и методично , но продължително .

    17:53 12.01.2026

  • 38 Да така правете му вятър.

    5 3 Отговор
    Кланяйте се с чупка в кръста. Той ще ви управи с 200. И това на един 80 годишен старец. Всичко до сега година вече той Правише подломно за да започне и той да обсебва територии и богатства природни. Щял да сте войната. И ЩОМ ДРУГИТЕ МОГАТ ДА ВОЮВАТ ЗАЩО ДА НЕ ГО НАПРАВЯ И АЗ. СВЕТА С ТЕЗИ СТАРЧЕТА НЕ ОТИВА НА ДОБРЕ.

    17:53 12.01.2026

  • 39 Капитан Крийч

    6 3 Отговор
    То това ще каже холандското нищожество. Нали Тръмпоча му беше татко.

    17:55 12.01.2026

  • 40 Излагацията става все по кардинална.

    9 5 Отговор
    Хубаво е хората да го видят що за нищожества са атлантиците. Атлантизма е еманацията на нацизма...
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава, в коя организация и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    17:55 12.01.2026

  • 41 НАТО се подмазва на Тръмп

    8 4 Отговор
    Рюте е позор.

    17:56 12.01.2026

  • 42 Шеф бил

    8 2 Отговор
    Този е такава сгъната хавлия, че 200 кила кофраж ни може да го изправи. Седнал да се мазни на Дончо все едно Азис е пред него, нещастник.

    17:56 12.01.2026

  • 43 Коуега

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "404 раша":

    Само да ти напомня,че украинците потвърдиха унищожението, на най-голямото газохранилище, в което имат запаси и интерес над 200 фирми, от които 140 американски.,при това,охранявани от най-модерните ПВО системи на САЩ. Това го обявиха от Киев.Има публични данни,направи си справка.

    Коментиран от #51

    17:57 12.01.2026

  • 44 Владимир Путин, президент

    5 3 Отговор
    "...отбранителното и геополитическото значение на алианса продължава да нараства..."

    Каква Лъжа !!!
    Вече Четири Года руското влияние и сила нарастват безпрецедентно всеки ден. От времето на СССР, днес Русия се превърна в най-мощния икономически, военен и геополитически гигант. Боже господи....кого ли лъжа 🎅

    17:58 12.01.2026

  • 45 А ГДЕ

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ХаХа":

    Танкери?

    17:59 12.01.2026

  • 46 На окупацията му викат

    7 3 Отговор
    укрепване на сигурността в Арктика. Хо хо хо.... анексирането на суверенни държави било много хубавичко нещо за атлантиците но иначе Русия била лошата видиш ли. Супер дупер мега демократично...

    Коментиран от #54, #56

    17:59 12.01.2026

  • 47 Тръмп

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ХаХа":

    Дали?

    18:00 12.01.2026

  • 48 Жери

    6 1 Отговор
    Тръмп иска да е фараон и целият свят дасме му роби няма да стане 21век да върви по дяволите

    18:01 12.01.2026

  • 49 Марк Рюте е олигофрен

    8 2 Отговор
    Па другото е подробности

    Коментиран от #57

    18:02 12.01.2026

  • 50 Дас Хаген

    9 1 Отговор
    НАТО се обръща срещу свои по слаб член! Това не е алианс за защита! Тоест за защита е но на интересите на по силните! Жалко за Дания беше изряден член, плащаше си редовно!

    18:02 12.01.2026

  • 51 Дон Корлеоне

    2 8 Отговор

    До коментар #43 от "Коуега":

    Ако има засегнати американски фирми Хаяско да очаква Делта Форс.Тук американците не прощават.

    Коментиран от #71

    18:03 12.01.2026

  • 52 Хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "404 раша":

    Пробвай пак:

    "Руски военен удар в нощта на 9 януари, използващ мобилна наземна ракетна система „Орешник“, изведе от строя Лвовския държавен авиоремонтен завод. Тази информация е потвърдена от няколко независими източника.
    Предприятието е извършвало ремонт и поддръжка на самолети на украинските въоръжени сили, включително самолети F-16 и МиГ-29, трансферирани от западни страни.
    Освен това, заводът е участвал в производството на безпилотни летателни апарати за средно и дълго разстояние на действие.
    Ударът е засегнал производствени мощности, складове, съдържащи готови дронове, и инфраструктурата на заводското летище. Като част от същия масивен удар, ракетните системи „Искандер“ и крилати ракети „Калибър“ са поразили две предприятия в Киев, занимаващи се със сглобяване на бойни дронове, както и енергийни съоръжения, поддържащи украинския военно-промишлен комплекс."

    18:03 12.01.2026

  • 53 Капитан Крийч

    10 2 Отговор
    Сащ вече няма нужда от нато. Това е новата реалност, която некадърниците от ЕС не могат да стоплят.

    18:03 12.01.2026

  • 54 И Русия така

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "На окупацията му викат":

    окопира Украйна за сигурността на Европа, ама ЕС още не моат а го разберат.

    18:04 12.01.2026

  • 55 Кухото същество дЖилезку:

    5 3 Отговор
    България мощно ще укрепи сигурността в Арктика...... Ще се побратимим с два тюлена и едно китче

    18:04 12.01.2026

  • 56 Доналд Тръмп, Президентът

    3 8 Отговор

    До коментар #46 от "На окупацията му викат":

    "...но иначе Русия била лошата..."

    Не само лошата, но и първата която реши да прави каквото поиска. На удари на камък, украински камък и сега няма друг ход освен да се прибира домой.
    Руското бъдеще е Северна Корея - купичка ориз и портрет на Путин на стената, инак......🎅

    18:05 12.01.2026

  • 57 ВЕРНО ЛИ

    1 6 Отговор

    До коментар #49 от "Марк Рюте е олигофрен":

    Ако Рюте е такъв то Путин е идиот изпратил на смърт един милион руски войници.

    Коментиран от #61

    18:06 12.01.2026

  • 58 Българите мразим Гренландия

    4 1 Отговор
    и китоубийците касапи. Нека да ги окупират и да пратят израелската сган да ги избият

    18:07 12.01.2026

  • 59 Дон Дони

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Руски колхозник":

    Точно! Но Тръмп все още се опитва да въвлече ЕС в конфликт! Не прави сметка че една ракета с по голям заряд в центъра на Ню Йорк ще обърне мисленето му! Макар че това ще е края за всички!

    18:07 12.01.2026

  • 60 Билд

    1 5 Отговор
    36 руски генерала станаха на тор.

    18:08 12.01.2026

  • 61 НЕ "Ако Рюте е такъв"

    6 0 Отговор

    До коментар #57 от "ВЕРНО ЛИ":

    А категорично Рюте е олигофрен! Доказан .... То впрочем няма атлантик който да не е ...

    18:10 12.01.2026

  • 62 Истината е че

    6 1 Отговор
    Атлантизма е вредна и опасна престъпна идеология. Разберете го хора.... НАТО е смърт, тероризъм и война. Аз лично искам да чуя ясна позиция на всички партии в България относно казаното от Рюте! По националните медии кратко и ясно ! ==== Рюте призова членките на НАТО да пренасочат средства от пенсии и социални разходи към отбрана
    """Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета на ЕС няма обаче пари)....

    18:11 12.01.2026

  • 63 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "малко истински факти":

    Малко си прав,сма..... Но секретарката на национал атлантическата терористична организация не се спре да се подмазва на бай Дончо от обора....

    18:13 12.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Няма да питам

    4 0 Отговор
    Шефът лази ли пред Тръмпоча?

    18:15 12.01.2026

  • 66 Смее ли да

    1 0 Отговор
    Каже друго? Бързо ще му изтеглят ушите

    18:15 12.01.2026

  • 67 Кухото същество дЖилезку:

    3 0 Отговор
    България мощно ще укрепи сигурността в Арктика...... Ще се побратимим с два тюлена и едно китче. Съгласни сме САЩ да окупира и остров Ливингстън и да плени и отвлече и Пимпирата, и кораба, и всички нахални пингвини там.

    18:16 12.01.2026

  • 68 Невероятен атлантически позор

    5 0 Отговор
    Но е хубаво хората да го видят и да осъзнаят що за смет са тези в НАТО ..

    18:22 12.01.2026

  • 69 Атлантик стана синоним на фекален

    4 0 Отговор
    отпадък. Това е истината колеги. В пряк и косвен смисъл. Това е реалността

    18:26 12.01.2026

  • 70 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    МАМАТАВИИПЕЕРАДЕ!

    18:35 12.01.2026

  • 71 Дас Хаген

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Дон Корлеоне":

    И след това някой мегаполис в САЩ да очаква Орешник в центъра! Че не могат и да го спрат!

    18:39 12.01.2026

  • 72 Теглете си парите в кеш хора !!!

    1 0 Отговор
    Ако малко разум ви е останал го направете. И какво пише на сайта на ЕЦБ да ви копирам защото го крият от вас. Парите в брой имат важни функции и сериозни преимущества: Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта. Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи. Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход. Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно.Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение. ......на сайта на ЕЦБ !

    18:50 12.01.2026

  • 73 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Накратко:

    Европейците се чудят как да представят пред света унизителното положение, до което сами се докараха:

    Една неевропейска натовска държава да анексира територия на друга европейска натовска държава....

    Ще има и още много бисери по темата!
    🤣🤣🤣

    18:53 12.01.2026

  • 74 Доналд Тръмп

    1 0 Отговор
    върши правилното нещо за алианса. Войни, тероризъм, отвличания, военни престъпления, геноцид, извънсъдебни екзекуции и т.н

    18:57 12.01.2026

  • 75 Гнусни атлантици

    1 0 Отговор
    Засрамете се, покрийте си главите с пепел и се скрийте в дупките от които изпълзяхте "мамници" Спрете да тровите живота на хората

    19:03 12.01.2026

  • 76 Ето

    0 0 Отговор
    и гея подкрепя Тръмп. Гренландия на САЩ. Иначе я на вземат руснаците. Датчаните ще трябва да се сгънат. В техен интерес е.

    19:06 12.01.2026

