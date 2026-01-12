Шефът на НАТО: Доналд Тръмп върши правилното нещо за алианса

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че според него президентът на САЩ Доналд Тръмп "върши правилното нещо за НАТО", на фона на продължаващите дебати в алианса за споделянето на отговорностите и стратегическата му посока, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Рюте пристигна днес на работно посещение в Хърватия, където посети военната база "Полковник Марко Живкович" край Загреб.

Той увери, цитиран от Франс прес, че НАТО работи по "следващи стъпки" за укрепване на сигурността в Арктика, в момент, когато САЩ под ръководството на Тръмп, искат да поеме контрола върху Гренландия. "В момента работим по следващите стъпки, за да гарантираме, че колективно ще защитим правилно това, което е заложено на картата", каза Рюте на съвместна пресконференция в Загреб с хърватския премиер Андрей Пленкович.

Генералният секретар на НАТО подчерта, че всички съюзници са единни относно значението на Арктика и заяви, че регионът трябва да остане сигурен и стабилен. По думите му Арктика трябва да бъде приоритет за НАТО, тъй като стратегическото, отбранителното и геополитическото ѝ значение за алианса продължава да нараства.