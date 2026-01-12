Археолози откриха следи от най-стария зоопарк в Китай (СНИМКА)

Новини
12 Януари, 2026 17:31 637 1

Още през древността богатите китайци са пленявали и отглеждали екзотични животни

Снимка: Shutterstock
Китайската аристокрация вероятно е разполагала със собствена колекция от редки животни - своеобразен зоопарк, преди повече от 3000 години - много преди имперските менажерии да процъфтят в Европа, предаде Синхуа.

На конференция археолози, които правят разкопки на руините на Ин в Анян в централната част на страната, оповестиха, че са открили "най-ранния известен комплекс от изкуствено отглеждани диви животни в Китай", датиращ от времето на династията Шан (1600-1046 г. пр.н.е.).

Учените са изследвали изобилие от останки от диви животни, намерени в жертвени ями в зоната на владелските мавзолеи в руините на Ин - първата документирана столицата от края на династията Шан, предава БТА.

В 19 малки до средни по размер ями археолозите са открили множество кости на диви животни като опитомени късороги водни биволи, елени, вълци, тигри, леопарди, лисици, серау, диви свине, таралежи и най-малко пет вида птици - лебеди, жерави, гъски, соколи и орли.

"Вероятно те не са били уловени по време на случайни ловни излети. Вместо това животните вероятно са били отглеждани в парковете или огражденията на владетелите от династията Шан или други високопоставени благородници", казва Ли Сяомън от Института по археология към Китайската академия за социални науки.

Най-ясната улика представляват бронзови камбанки, прикрепени към вратовете на някои животни. Общо археолозите са открили 29 камбанки.

Ниу Шишан от изследователския екип вижда сложна система в действие: "Наличието на такава огромна колекция от диви животни и стандартизираното отношение към тях свидетелства за добре установена мрежа за придобиването, развъждането и отглеждането им още по време на династията Шан".

Чрез мултидисциплинарни изследвания екипът е разкрил произхода и практиките за отглеждане на животните, открити в жертвените ями.

Ниу смята, че съществуването на многобройни ями също така разкрива разточителността и сложността на ритуалите на владетелските семейства от династията Шан, както и сложността на системата за жертвоприношения на животни.


