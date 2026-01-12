Apple ще се вслуша в потребителите за следващия тънък iPhone

Apple се връща към чертожната дъска, за да разработи наследник на ултратънкия iPhone Air, с цел да отстрани критиките за „единичния обектив“ и „проблемите с батерията“, които съпътстваха модела от първо поколение. Според най-новата информация от The Elec от януари 2026 година, iPhone Air 2 – който понастоящем е планиран да дебютира изненадващо в края на 2026-та или, което е по-вероятно, да бъде пуснат на пазара през 2027 година по повод годишнината – ще използва специализирана CoE (Color Filter on Encapsulation) дисплейна технология. Тази технология за екрани, която се очаква да направи своя дебют в дългоочаквания iPhone Fold по-късно тази година, премахва традиционния поляризационен слой. Чрез отпечатване на цветния филтър директно върху тънкослойната капсула, Apple може да произведе дисплей, който е значително по-тънък и по-енергийно ефективен, позволяващ по-добра четливост на слънчева светлина, без да се претоварва батерията.

„Задвижването“ на Air 2 е мястото, където тези подобрения в дисплея се превръщат в реална производителност. Чрез изтъняване на екрана инженерите на Apple се опитват да възвърнат вътрешния обем, за да се побере батерия с по-висока плътност, като по този начин решават основния компромис на настоящото 5,6 мм шаси. Освен издръжливостта, се очаква моделът от второ поколение най-накрая да получи втора задна камера, вероятно 48 MP ултраширокоъгълен обектив. Тази стъпка ще приведе Air 2 в съответствие със стандартната гама iPhone 18, задоволявайки потребителите, които смятат, че моно камерата на оригиналния модел е твърде ограничаваща за устройство, позиционирано като флагман на премиум лайфстайл.

Макар първият iPhone Air да получи противоречива реакция – доминиращ в Китай, но с „доставчици, които намаляват производството“ на западните пазари – Apple изглежда решена да усъвършенства формата. Слуховете сочат, че компанията дори оценява охлаждането с парокамера и по-агресивна цена, за да помогне на Air 2 да се конкурира с елегантните модели от серията Galaxy S26 на Samsung.