Килиан Мбапе чупи нови рекорди

С хеттрика си срещу Барселона, Килиан Мбапе задмина Левандовски в надпреварата за "Пичичи", наградата за голмайстор на Ла Лига, но също така успя да счупи два рекорда на Реал Мадрид, които дори Кристиано Роналдо не успя да постигне.

Третият му гол срещу каталунците беше 39-ият с екипа на Реал Мадрид. Никой не бе отбелязвал повече в дебютен сезон за "белите" от 37-те гола на Иван Саморано през сезон 1992/93, до тази неделя. През 2009/10 Роналдо вкара 33 пъти, както и Ван Нистелрой през 2006/07.

Мбапе стана и третият играч с три гола в едно Ел Класико в Ла Лига през XXI век, първият, който го прави за Реал Мадрид, откакто Саморано постигна това през 1995 г. В новото хилядолетие само Лионел Меси през 2007 и 2014 г. и Луис Суарес през 2018 г., и двамата за Барселона, успяха да отбележат три гола в дербито.

Against Barcelona, Kylian Mbappé broke the record for the most goals scored in their debut season for Real Madrid.



◉ 39 - Kylian Mbappé (24/25)

◎ 37 - Ivan Zamorano (92/93)

◎ 33 - Cristiano Ronaldo (09/10)

◎ 33 - Ruud van Nistelrooy (06/07)



But he also set an unwanted… pic.twitter.com/uo4dkwhfjV