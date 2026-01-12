Новини
Любопитно »
Пореден провал в опитите на Дейвид Бекъм да възстанови отношенията си със сина си Бруклин

Пореден провал в опитите на Дейвид Бекъм да възстанови отношенията си със сина си Бруклин

12 Януари, 2026 14:31 822 2

  • дейвид бекъм-
  • виктория бекъм-
  • бруклин бекъм-
  • помирение-
  • семейство-
  • конфликт-
  • рицарство-
  • рицарско звание

Дейвид Бекъм е поканил сина си и съпругата му да присъстват на ръкополагането му в рицарство

Пореден провал в опитите на Дейвид Бекъм да възстанови отношенията си със сина си Бруклин - 1
Снимка: БГНЕС/ ЕРА
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дейвид Бекъм е направил опит да възстанови отношенията със сина си Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелц по повод важно лично събитие, но жестът му за пореден път е довел до провал, съобщава Daily Mail, позовавайки се на източници, близки до семейството.

През ноември бившият капитан на английския национален отбор Дейвид Бекъм беше удостоен с рицарско звание от крал Чарлз III. На церемонията в замъка Уиндзор обаче отсъстваха най-големият му син Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелц.

По информация на изданието, въпреки вече обтегнатите отношения, Дейвид Бекъм е отправил лична покана към Бруклин и Пелц, като се е свързал с тях поотделно. Двамата обаче са решили да не присъстват на събитието.

Рицарското отличие беше прието от Бекъм в присъствието на съпругата му Виктория Бекъм и останалите им три деца – Ромео, Круз и Харпър. Представители на семейството не коментираха информацията пред Page Six.

Спекулациите за сериозен разрив между Бруклин и родителите му датират от сватбата му с Никола Пелц през април 2022 г. Напрежението се засили през май тази година, когато двойката не присъства на 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм.

Оттогава конфликтът се задълбочава, като според публикации Бруклин е настоял комуникацията с родителите му да се осъществява единствено чрез адвокати. Източници твърдят, че на Дейвид Бекъм е било указано да контактува със сина си чрез адвокатска кантора.

През юни Page Six съобщи, че Бруклин Бекъм е заявил пред семейството си, че не желае контакт и не отговаря на опитите за връзка. По-късно брат му Круз публично заяви, че Бруклин е блокирал както него, така и родителите им в социалните мрежи, отхвърляйки твърденията, че инициативата е била от страна на Дейвид и Виктория Бекъм.

Въпреки това, и двамата родители индиректно отправиха послания към сина си чрез Instagram. След като първоначално не го включи в годишната си публикация, Дейвид сподели архивна снимка с Бруклин с текст „Обичам ви всички много“. Виктория Бекъм по-късно препубликува кадъра, добавяйки сърце.

По данни на US Sun, въпреки прекъснатите отношения с родителите си, Бруклин Бекъм поддържа връзка с бабите и дядовците си от двете страни. Източник твърди, че той е наясно с болката, която ситуацията причинява, но се опитва да я управлява дискретно. Според същата информация, Никола Пелц е основната му опора в периодa на продължаващия семеен конфликт.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    Напрежението се засили през май тази година.....ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ,МИНАЛАТА ГОДИНА,СЕГА СМЕ 2026-ТА ГОДИНА И СМЕ В МЕСЕЦ ЯНУАРИ ОЩЕ. МАЙ ЩЕ ДОЙДЕ ПО-КЪСНО.

    15:35 12.01.2026

  • 2 провинциалист

    0 0 Отговор
    Защо ли му е сърдит Бруклин? Я да видим в уикипедия:

    Бруклин може да се отнася за някое от следните понятия.
    Бруклин – административен район в гр. Ню Йорк, САЩ
    Бруклин – район в гр. Сао Пауло, Бразилия
    Бруклин – град в САЩ, щата Масачузетс
    Бруклин Декър (р. 1987) – американска актриса
    Бруклин Лий (р. 1989) – американска порнографска актриса

    15:54 12.01.2026