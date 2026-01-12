Пореден провал в опитите на Дейвид Бекъм да възстанови отношенията си със сина си Бруклин

Дейвид Бекъм е направил опит да възстанови отношенията със сина си Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелц по повод важно лично събитие, но жестът му за пореден път е довел до провал, съобщава Daily Mail, позовавайки се на източници, близки до семейството.

През ноември бившият капитан на английския национален отбор Дейвид Бекъм беше удостоен с рицарско звание от крал Чарлз III. На церемонията в замъка Уиндзор обаче отсъстваха най-големият му син Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелц.

По информация на изданието, въпреки вече обтегнатите отношения, Дейвид Бекъм е отправил лична покана към Бруклин и Пелц, като се е свързал с тях поотделно. Двамата обаче са решили да не присъстват на събитието.

Рицарското отличие беше прието от Бекъм в присъствието на съпругата му Виктория Бекъм и останалите им три деца – Ромео, Круз и Харпър. Представители на семейството не коментираха информацията пред Page Six.

Спекулациите за сериозен разрив между Бруклин и родителите му датират от сватбата му с Никола Пелц през април 2022 г. Напрежението се засили през май тази година, когато двойката не присъства на 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм.

Оттогава конфликтът се задълбочава, като според публикации Бруклин е настоял комуникацията с родителите му да се осъществява единствено чрез адвокати. Източници твърдят, че на Дейвид Бекъм е било указано да контактува със сина си чрез адвокатска кантора.

През юни Page Six съобщи, че Бруклин Бекъм е заявил пред семейството си, че не желае контакт и не отговаря на опитите за връзка. По-късно брат му Круз публично заяви, че Бруклин е блокирал както него, така и родителите им в социалните мрежи, отхвърляйки твърденията, че инициативата е била от страна на Дейвид и Виктория Бекъм.

Въпреки това, и двамата родители индиректно отправиха послания към сина си чрез Instagram. След като първоначално не го включи в годишната си публикация, Дейвид сподели архивна снимка с Бруклин с текст „Обичам ви всички много“. Виктория Бекъм по-късно препубликува кадъра, добавяйки сърце.

По данни на US Sun, въпреки прекъснатите отношения с родителите си, Бруклин Бекъм поддържа връзка с бабите и дядовците си от двете страни. Източник твърди, че той е наясно с болката, която ситуацията причинява, но се опитва да я управлява дискретно. Според същата информация, Никола Пелц е основната му опора в периодa на продължаващия семеен конфликт.