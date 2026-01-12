Богомил Николов: Ако продължаваме така, няма да ни стигне година да обменим левовете в евро

12-ти ден в еврозоната. Сигналите за различни затруднения продължават.
Доколко сериозни са те и за какво най-често са жалбите? Това коментира Богомил Николов, председател на асоциация „Активни потребители“, пред бТВ.
„На този етап най-големи затруднения предизвиква смяната на лева с евро. Търговците масово връщат в лева, а в банките на много места процедурата е затруднена и се получават опашки“, каза Николов.
Миналата седмица асоциацията е направила експресно проучване, при което са посетени 10 банки в София.
„Натъкнахме се на учудващи подходи. Четири от 10 банки правят нещата лесно и гладко, а при останалите или се събира ненужна лична информация, или се попълват ненужни декларации“, разказа Богомил Николов.
„Най-фрапантният случай в една от банките беше, когато ни насочиха към интернет страницата, откъдето да си изтеглим три формуляра, да ги разпечатаме, да ги попълним, отново да се върнем в банковия клон и втори път да чакаме на опашката“, каза още той.
„Това отказва всеки човек и той отива със 100-левката обратно в магазина, за да смени парите. Там му връщат ресто в лева и така, ако продължаваме, няма да ни стигне една година да обменим парите“, посочи Богомил Николов.
„Тази ситуация очевидно е проблем, защото това ще забави изтеглянето на старата валута от обращение. Всеки се опитва да бяга от тази отговорност и когато законът не е достатъчно строг, вероятно щеше да има повече съобразяване с тази норма. В момента търговците правят каквото си искат“, коментира Николов.
Той отправи призив към БНБ да направи указания към търговските банки, за да може по-лесно да става обмяната на валута.
По думите му цените се закръглят и нагоре, и надолу.
Най-фрапиращият случай за него е при детските атракциони, които работят с монети. Там масово закръглянето е по две.
„Един лев става едно евро. Тези търговци само ще загубят, защото по-малко родители ще могат да си позволят такава огромна сума за 30 секунди въртележка“, коментира Николов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #16
14:47 12.01.2026
2 Сзо
14:47 12.01.2026
3 Разгеле
14:47 12.01.2026
4 Молко факти
Коментиран от #6, #37
14:47 12.01.2026
5 !!!?
Коментиран от #39
14:48 12.01.2026
6 Абе ей тъ.ак
До коментар #4 от "Молко факти":Кое му е безплатното, като в магазините отказват да връщат евро срещу левовете, а банките самоволно си налагат такси за превалутиране?!
Коментиран от #11, #29, #43
14:49 12.01.2026
7 Пуфи
14:49 12.01.2026
8 Трол
14:49 12.01.2026
9 ха хаааааааааа
14:50 12.01.2026
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И НАБУТВАНЕТО НА ЕВРАТА Е ПЪЛНА ПАРОДИЯ.
14:50 12.01.2026
11 ихуй
До коментар #6 от "Абе ей тъ.ак":Малко са ти мозъчните гънки , не се напиняй че ще получиш некой инсултец.
14:52 12.01.2026
12 ...
14:52 12.01.2026
13 Факт
Коментиран от #56
14:52 12.01.2026
14 Магазинер
Коментиран от #17, #45
14:52 12.01.2026
15 Оня
14:53 12.01.2026
16 Кой ще ги печатат?
До коментар #1 от "честен ционист":Нали трябва да се унищожат машините.
Коментиран от #21
14:53 12.01.2026
17 Зъгъминер
До коментар #14 от "Магазинер":Ти нали преди седмица ликуваше, че всичко било наред и нямало пробелми с еврото, бе кре.тен!
14:54 12.01.2026
18 Наско
14:55 12.01.2026
19 поко скоро ще ви мине
14:56 12.01.2026
20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
14:57 12.01.2026
21 честен ционист
До коментар #16 от "Кой ще ги печатат?":Те са вече "напечатани" във вид на 0 и 1. Баце се е погрижил всички да сте милионери. България притежава 213 576 биткойна.
14:58 12.01.2026
22 Георги
Коментиран от #26, #30
14:59 12.01.2026
23 бре що жални люде бре
15:00 12.01.2026
24 Цвете
15:00 12.01.2026
25 Честито клуб на богатите
15:01 12.01.2026
26 отговор
До коментар #22 от "Георги":Така и трябва да бъде прочети общите условия на банката .
15:02 12.01.2026
27 Абе кога най-накрая
Коментиран от #34
15:02 12.01.2026
28 Цвете
15:03 12.01.2026
29 виктория
До коментар #6 от "Абе ей тъ.ак":в БИЛА си връщат левчета и стотинки!!!
Коментиран от #32
15:04 12.01.2026
30 Герге ле
До коментар #22 от "Георги":Защото са сапзили закона и условието при превалутиране от лев във евро да не ти налагат такса и комисионна. Отделно си имаш договор при какви условия си внасяш еврото в евровата сметка.
15:04 12.01.2026
31 пенсионер
15:05 12.01.2026
32 Добре и
До коментар #29 от "виктория":това по какъв начин спомага за превалутирането за месец?
15:05 12.01.2026
33 европиец
Коментиран от #35
15:08 12.01.2026
34 Защото няма евро
До коментар #27 от "Абе кога най-накрая":В някои областни градове не сменят евро
15:09 12.01.2026
35 Обаче
До коментар #33 от "европиец":в някои банки си слагат комисионна, което е против закона за насилственото приемана на шиткоините.
15:11 12.01.2026
36 Усраула Лайненс
а ние голтаците 1 месец
15:11 12.01.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Молко факти":Малко УМ и много кофти, знаеш ли колко клона на БНБ има в страната❓ А знаеш ли в колко населени места НЯМА клон на БНБ❓
Стрина Гина от Долно нанагорнище ще тича до градо да смени пет леФа ❗
Коментиран от #38, #46
15:11 12.01.2026
38 Така е
До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":то и за 100 лева не си заслужава да бие път до София или Пловдив. Еврото по начина по който ни го набутаха е престъплението на 21-ви век.
15:14 12.01.2026
39 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "!!!?":Комунистите не се виновни. Тази чума пратена от Всевишния е тест за нормалните хора.!
Коментиран от #42
15:14 12.01.2026
40 2999
Три баби ми дават около 3600 лева да им ги обменя. Спестили са си за погребение. Първо не може във всяка банка такава сума а само в тази дето си им клиент. После лична карта и попълване на формуляри. Защо не знам! Накрая всички банкноти по 50 евро. Па и пенсиите им дали пак по 50 евро и малко дребни. По селата дето има магазини хората пазаруват за около 10 евро и магазина свършва рестото в евро и връщат в левове. Скоро няма да се оправи тази работа.
15:16 12.01.2026
41 Хихи
Коментиран от #47, #50
15:18 12.01.2026
42 Айде бе
До коментар #39 от "АГАТ а Кристи":А пишман атлантиците ГЕРБ, ДПС и ППДБ не са ли до един наследници на комунисти и пребоядисани такива?
Коментиран от #55
15:18 12.01.2026
43 Абе глу,ендър
До коментар #6 от "Абе ей тъ.ак":Чети закона и не се папиквай то напъване.
Коментиран от #44
15:21 12.01.2026
44 паляк елфически
До коментар #43 от "Абе глу,ендър":ше ядеш ма му ля
Коментиран от #49
15:22 12.01.2026
45 Ко каза
До коментар #14 от "Магазинер":На мен в ОББ ми дадоха колкото исках дребни.И монети и банкноти.Вярно чаках 3 часа, но свърших работа.Та недей разправя, че в банките не дават.
Коментиран от #57
15:24 12.01.2026
46 Абе галфониерник
До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Стрина ти как оцеля през обмяната през 90-те , ко се прайш .
Коментиран от #52
15:24 12.01.2026
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "Хихи":Ко каза ко🤔
Кви шест месеца, ве шестак🤔
До 01.01. всичко беше в ЛЕВА ❗
15:24 12.01.2026
48 Лост
Коментиран от #59
15:25 12.01.2026
49 хе хей густо ми правиш
До коментар #44 от "паляк елфически":Кой мамуль , тоз дето го поемаш издълбоко всеки ден ли ?
15:26 12.01.2026
50 хахаха
До коментар #41 от "Хихи":Г-н Идиот, без такса може да се сменя от 1 януари 2026г., иначе казано от 12 дни:)
П.П. Сега сменяме без такса, но такса теглене от банкомат скочи 4 пъти.
Коментиран от #53
15:28 12.01.2026
51 От поне една година
Разумните хора отдавна си внесоха парите в банки и сега автоматично левовете им са д евро.
Няма драма, няма опашки, оставиха си по някой лев за преходния месец януари, от февруари минават изцяло на евро и битти панаир!
Глупаците до последно чакаха и сега някой им е виновен!
Коментиран от #58
15:28 12.01.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #46 от "Абе галфониерник":ГАЛФОНИЕРНИК 1 те е сложил във ФУРНАТА на ГАЛФОНИЕРНИК 2 та си се пръкнал ти❗
Мога да ти обЯсня , щото у дома още имам столевка със Захари Зограф, ама теА от (00) и идея си нямате, ама се пра.Йте на могознайкОВЦИ‼️
Коментиран от #61
15:30 12.01.2026
53 Теб една банкова такса
До коментар #50 от "хахаха":ли те спря да си прехвърлиш левовете през цялата 2025?
Няма да ревеш сега.
Коментиран от #65
15:30 12.01.2026
54 Стига бе
15:31 12.01.2026
55 провинциалист
До коментар #42 от "Айде бе":А ти знаеш ли въобще какво е комунизъм? Бягай да го бориш в израелските кибуци! При нас от сюргюнизирането на елита чорбаджийството се пребоядисва в актуалния цвят и си измива ръцете с предходния актуален цвят.
15:31 12.01.2026
56 Факт
До коментар #13 от "Факт":Нали сте заедно! Сега било кочина.
15:32 12.01.2026
57 Реалност
До коментар #45 от "Ко каза":Ами ти сигурно си искал 10 евро в дребно, че и три часа си чакал:) Максимума за юридическо лице е 250 евро, което е нищо /не че ти виждал толкова накуп през живота си/.
Коментиран от #73
15:32 12.01.2026
58 прав си
До коментар #51 от "От поне една година":Прав си , така е , но на тия пликоумньовци от къде да им дойде на кухата лейчица , тя тая работа е проста ,но за умни хора ....
15:32 12.01.2026
59 Амиии
До коментар #48 от "Лост":Бърже бегай у Германия да обмениш на баба си дойчемарките!
15:32 12.01.2026
60 Няма проблем
Но от февруари всички плащания трябва да са в евро.
Коментиран от #62, #66
15:32 12.01.2026
61 арейбаста
До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Спри се с тия халюциногени , че не ти понасят добре .
15:34 12.01.2026
62 Специално това условие е
До коментар #60 от "Няма проблем":благодарение на ПП-ДС
15:35 12.01.2026
63 пенсионер
15:35 12.01.2026
64 Ама има и противници...
15:35 12.01.2026
65 123
До коментар #53 от "Теб една банкова такса":Не всички са бедняци като теб с един лев в джоба! На 9 000 лева таксата е 360 лева, повече от социалната ти помощ.
15:36 12.01.2026
66 А зашо не го удължиха
До коментар #60 от "Няма проблем":да е поне 6 месеца? Гърч за народа или бърза дигитализация?
15:36 12.01.2026
67 Никой
15:38 12.01.2026
68 Факт неоспорим
Коментиран от #72
15:40 12.01.2026
69 2999
15:40 12.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 2999
15:45 12.01.2026
72 Данко Пиратина
До коментар #68 от "Факт неоспорим":А декларацийки в банката за ДАНС попълваш ли?
Коментиран от #74
15:48 12.01.2026
73 Ко каза
До коментар #57 от "Реалност":Взех 1500 евро. И таван за фирми няма!
15:55 12.01.2026
74 отговор
До коментар #72 от "Данко Пиратина":От миналата година лятото , може да внасяш до 5000 евра без да има нужда от декларация за произход . А ти ако искаш внасяй пред или всеки ден .
15:59 12.01.2026