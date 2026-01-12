Новини
Богомил Николов: Ако продължаваме така, няма да ни стигне година да обменим левовете в евро

12 Януари, 2026

Най-фрапантният случай в една от банките беше, когато ни насочиха към интернет страницата, откъдето да си изтеглим три формуляра, да ги разпечатаме, да ги попълним, отново да се върнем в банковия клон и втори път да чакаме на опашката

12-ти ден в еврозоната. Сигналите за различни затруднения продължават.

Доколко сериозни са те и за какво най-често са жалбите? Това коментира Богомил Николов, председател на асоциация „Активни потребители“, пред бТВ.

„На този етап най-големи затруднения предизвиква смяната на лева с евро. Търговците масово връщат в лева, а в банките на много места процедурата е затруднена и се получават опашки“, каза Николов.

Миналата седмица асоциацията е направила експресно проучване, при което са посетени 10 банки в София.

„Натъкнахме се на учудващи подходи. Четири от 10 банки правят нещата лесно и гладко, а при останалите или се събира ненужна лична информация, или се попълват ненужни декларации“, разказа Богомил Николов.

„Най-фрапантният случай в една от банките беше, когато ни насочиха към интернет страницата, откъдето да си изтеглим три формуляра, да ги разпечатаме, да ги попълним, отново да се върнем в банковия клон и втори път да чакаме на опашката“, каза още той.

„Това отказва всеки човек и той отива със 100-левката обратно в магазина, за да смени парите. Там му връщат ресто в лева и така, ако продължаваме, няма да ни стигне една година да обменим парите“, посочи Богомил Николов.

„Тази ситуация очевидно е проблем, защото това ще забави изтеглянето на старата валута от обращение. Всеки се опитва да бяга от тази отговорност и когато законът не е достатъчно строг, вероятно щеше да има повече съобразяване с тази норма. В момента търговците правят каквото си искат“, коментира Николов.

Той отправи призив към БНБ да направи указания към търговските банки, за да може по-лесно да става обмяната на валута.

По думите му цените се закръглят и нагоре, и надолу.

Най-фрапиращият случай за него е при детските атракциони, които работят с монети. Там масово закръглянето е по две.

„Един лев става едно евро. Тези търговци само ще загубят, защото по-малко родители ще могат да си позволят такава огромна сума за 30 секунди въртележка“, коментира Николов.


  • 1 честен ционист

    52 22 Отговор
    Може догодина да се наложи да обменяте EUR за BGN.

    Коментиран от #16

    14:47 12.01.2026

  • 2 Сзо

    45 7 Отговор
    Няма държава. От държавата остана само голямото Д.

    14:47 12.01.2026

  • 3 Разгеле

    49 6 Отговор
    Един да каже истината

    14:47 12.01.2026

  • 4 Молко факти

    28 41 Отговор
    Стига ревахте бе ревльовци . Казаха ви до края на юни безплатно , а от там нататък безсрочно ще се обменят тия левчета за кои толкова ревете . Чудо голямо е станало сякаш , а 97 като имаше обмяна с деноминация , какво стана , да не умряхте тогава .

    Коментиран от #6, #37

    14:47 12.01.2026

  • 5 !!!?

    22 49 Отговор
    Копейките бойкотират държавата и това е от 150 години...сиреч - от както руския ботуш е стъпил на нашата земя !!!?

    Коментиран от #39

    14:48 12.01.2026

  • 6 Абе ей тъ.ак

    40 9 Отговор

    До коментар #4 от "Молко факти":

    Кое му е безплатното, като в магазините отказват да връщат евро срещу левовете, а банките самоволно си налагат такси за превалутиране?!

    Коментиран от #11, #29, #43

    14:49 12.01.2026

  • 7 Пуфи

    47 0 Отговор
    Та0зи гадна банка с формуляри е ДСК, не си губете времето с тия идиоти

    14:49 12.01.2026

  • 8 Трол

    9 19 Отговор
    Ако продължаваме така, няма да ни стигне животът, за да се интегрираме напълно в европейските цивилизационни ценности.

    14:49 12.01.2026

  • 9 ха хаааааааааа

    10 30 Отговор
    Хайде ,копекаджийчета нещастни плъзнаха да се жалват и да ревът насам натам , от скука и злоба ,че нищо лошо не случва ......

    14:50 12.01.2026

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    33 5 Отговор
    КАКТО ВСИЧКО ДРУГО В БЪЛГАРИЯ
    И НАБУТВАНЕТО НА ЕВРАТА Е ПЪЛНА ПАРОДИЯ.

    14:50 12.01.2026

  • 11 ихуй

    9 22 Отговор

    До коментар #6 от "Абе ей тъ.ак":

    Малко са ти мозъчните гънки , не се напиняй че ще получиш некой инсултец.

    14:52 12.01.2026

  • 12 ...

    8 17 Отговор
    Тоя ни убеждава, че хорати имат толкова много левове, че ще могат да си пазаруват с тях цяла година...

    14:52 12.01.2026

  • 13 Факт

    23 8 Отговор
    Елфическата кочина на другаря Иво Мирчев беснее под всяка публикация за измамата с еврото.

    Коментиран от #56

    14:52 12.01.2026

  • 14 Магазинер

    44 4 Отговор
    Тъ.анари такива! Имам 3 магазина и отивам вчера в банка да взема дребни, за да можем да връщаме в евро. Дадоха ми 50 евро на монети и 20 банкноти по 5 евро-как да се случат нещата? Втори клон на банката-там изобщо никакви дребни! Как да връщаме евра, когато държавата не ни е създала никакви условия?!?!? Търговците правели каквото си искат???? Махайте се по-бързо!

    Коментиран от #17, #45

    14:52 12.01.2026

  • 15 Оня

    3 12 Отговор
    ден ги внесох 100-те лева в банкомата. Преди мене, един внесе хиляди.

    14:53 12.01.2026

  • 16 Кой ще ги печатат?

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Нали трябва да се унищожат машините.

    Коментиран от #21

    14:53 12.01.2026

  • 17 Зъгъминер

    20 4 Отговор

    До коментар #14 от "Магазинер":

    Ти нали преди седмица ликуваше, че всичко било наред и нямало пробелми с еврото, бе кре.тен!

    14:54 12.01.2026

  • 18 Наско

    22 0 Отговор
    Назовете банките (офис и адрес).

    14:55 12.01.2026

  • 19 поко скоро ще ви мине

    11 21 Отговор
    Ей братче, петата руска колона син камък вече изхвърля от всякъде , НО връщане на зад няма и няма да има за всеобща жал на копейкопродавците .

    14:56 12.01.2026

  • 20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    22 3 Отговор
    В ПОЩЕНСКА И В ОББ ОБМЕНЯТ БЕЗ ПРОБЛЕМ .

    14:57 12.01.2026

  • 21 честен ционист

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "Кой ще ги печатат?":

    Те са вече "напечатани" във вид на 0 и 1. Баце се е погрижил всички да сте милионери. България притежава 213 576 биткойна.

    14:58 12.01.2026

  • 22 Георги

    15 4 Отговор
    сутринта внесох левове във вече евровата си сметка - такса няма. След това внесох евро в същата еврова сметка - такса има!?!? Що за простотия?

    Коментиран от #26, #30

    14:59 12.01.2026

  • 23 бре що жални люде бре

    3 11 Отговор
    Бре що ревльовци имало , ама ай сега и косите си оскубете , чудо големо , не се бойте , ще мине кат на псе бе.

    15:00 12.01.2026

  • 24 Цвете

    10 9 Отговор
    СПОДЕЛЯМ. ДО ДЕН ДНЕШЕН В ГЕРМАНИЯ ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ БАНКИТЕ ДА ОБМЕНЯТ МАРКИ ЗА ЕВРО.ВСЕКИ ,КОЙТО СЕ СЪМНЯВА ,МОЖЕ СПОКОЙНО ДА ПРОВЕРИ.ВЪЗРАСТНИ ХОРА, ЗАБРАВИЛИ ПО ДОМОВЕТЕ СИ МАРКИ И С ДНЕШНА ДАТА 12 ЯНУАРИ 2026.ГОДДИНА.А СА МИНАЛИ БЛИЗО 25 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРОТО.

    15:00 12.01.2026

  • 25 Честито клуб на богатите

    20 4 Отговор
    А ИСТИНАТА е, че Евро НЯМА. ЕС ни дават само 3 милиарда, оправяйте се.

    15:01 12.01.2026

  • 26 отговор

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "Георги":

    Така и трябва да бъде прочети общите условия на банката .

    15:02 12.01.2026

  • 27 Абе кога най-накрая

    16 2 Отговор
    ще почнете да назовавате конкретно имената на некоректните банки? Сега всичките ли да ги обикаляме, докато случим на банка, която спазва закона?

    Коментиран от #34

    15:02 12.01.2026

  • 28 Цвете

    4 8 Отговор
    СПОДЕЛЯМ. ДО ДЕН ДНЕШЕН В ГЕРМАНИЯ ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ БАНКИТЕ ДА ОБМЕНЯТ МАРКИ ЗА ЕВРО.ВСЕКИ ,КОЙТО СЕ СЪМНЯВА ,МОЖЕ СПОКОЙНО ДА ПРОВЕРИ.ВЪЗРАСТНИ ХОРА, ЗАБРАВИЛИ ПО ДОМОВЕТЕ СИ МАРКИ И С ДНЕШНА ДАТА 12 ЯНУАРИ 2026.ГОДДИНА.А СА МИНАЛИ БЛИЗО 25 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРОТО.

    15:03 12.01.2026

  • 29 виктория

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Абе ей тъ.ак":

    в БИЛА си връщат левчета и стотинки!!!

    Коментиран от #32

    15:04 12.01.2026

  • 30 Герге ле

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Георги":

    Защото са сапзили закона и условието при превалутиране от лев във евро да не ти налагат такса и комисионна. Отделно си имаш договор при какви условия си внасяш еврото в евровата сметка.

    15:04 12.01.2026

  • 31 пенсионер

    9 1 Отговор
    нещо като "ден година храни" и на мен ми поискаха 10 ст.(!) комисионна, в една куриерска фирма, колкото и те да са на кяр

    15:05 12.01.2026

  • 32 Добре и

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "виктория":

    това по какъв начин спомага за превалутирането за месец?

    15:05 12.01.2026

  • 33 европиец

    11 0 Отговор
    Ами така е , ЕЦБ даде по малко евро , отколкото лева има в оборот .Иначе не е сложно , отивате в банката и внасяте левове и веднага ги превалутират в евро

    Коментиран от #35

    15:08 12.01.2026

  • 34 Защото няма евро

    10 2 Отговор

    До коментар #27 от "Абе кога най-накрая":

    В някои областни градове не сменят евро

    15:09 12.01.2026

  • 35 Обаче

    11 0 Отговор

    До коментар #33 от "европиец":

    в някои банки си слагат комисионна, което е против закона за насилственото приемана на шиткоините.

    15:11 12.01.2026

  • 36 Усраула Лайненс

    14 2 Отговор
    ми те германците 3 години си обменяха марките
    а ние голтаците 1 месец

    15:11 12.01.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "Молко факти":

    Малко УМ и много кофти, знаеш ли колко клона на БНБ има в страната❓ А знаеш ли в колко населени места НЯМА клон на БНБ❓
    Стрина Гина от Долно нанагорнище ще тича до градо да смени пет леФа ❗

    Коментиран от #38, #46

    15:11 12.01.2026

  • 38 Така е

    15 5 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    то и за 100 лева не си заслужава да бие път до София или Пловдив. Еврото по начина по който ни го набутаха е престъплението на 21-ви век.

    15:14 12.01.2026

  • 39 АГАТ а Кристи

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "!!!?":

    Комунистите не се виновни. Тази чума пратена от Всевишния е тест за нормалните хора.!

    Коментиран от #42

    15:14 12.01.2026

  • 40 2999

    20 0 Отговор
    Случка от днес. Понеже държавата се е освободила от задълженията си и има населени места без никакъв транспорт и там пощенските клонове работят когато си искат понеже са закрити и идват касиери от други места само за раздаване на пенсиите. Магазини няма. Та ходя да зареждам бабите два пъти в месеца, роднини са ми, децата им в чужбина, не мога да ги оставя.
    Три баби ми дават около 3600 лева да им ги обменя. Спестили са си за погребение. Първо не може във всяка банка такава сума а само в тази дето си им клиент. После лична карта и попълване на формуляри. Защо не знам! Накрая всички банкноти по 50 евро. Па и пенсиите им дали пак по 50 евро и малко дребни. По селата дето има магазини хората пазаруват за около 10 евро и магазина свършва рестото в евро и връщат в левове. Скоро няма да се оправи тази работа.

    15:16 12.01.2026

  • 41 Хихи

    3 18 Отговор
    А досега къде спахте. Имахте 6 месеца да си смените левовете???

    Коментиран от #47, #50

    15:18 12.01.2026

  • 42 Айде бе

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "АГАТ а Кристи":

    А пишман атлантиците ГЕРБ, ДПС и ППДБ не са ли до един наследници на комунисти и пребоядисани такива?

    Коментиран от #55

    15:18 12.01.2026

  • 43 Абе глу,ендър

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Абе ей тъ.ак":

    Чети закона и не се папиквай то напъване.

    Коментиран от #44

    15:21 12.01.2026

  • 44 паляк елфически

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Абе глу,ендър":

    ше ядеш ма му ля

    Коментиран от #49

    15:22 12.01.2026

  • 45 Ко каза

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Магазинер":

    На мен в ОББ ми дадоха колкото исках дребни.И монети и банкноти.Вярно чаках 3 часа, но свърших работа.Та недей разправя, че в банките не дават.

    Коментиран от #57

    15:24 12.01.2026

  • 46 Абе галфониерник

    1 9 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Стрина ти как оцеля през обмяната през 90-те , ко се прайш .

    Коментиран от #52

    15:24 12.01.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хихи":

    Ко каза ко🤔
    Кви шест месеца, ве шестак🤔
    До 01.01. всичко беше в ЛЕВА ❗

    15:24 12.01.2026

  • 48 Лост

    2 6 Отговор
    А в Германия Дойче банк още обменяла Дойче марки.

    Коментиран от #59

    15:25 12.01.2026

  • 49 хе хей густо ми правиш

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "паляк елфически":

    Кой мамуль , тоз дето го поемаш издълбоко всеки ден ли ?

    15:26 12.01.2026

  • 50 хахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "Хихи":

    Г-н Идиот, без такса може да се сменя от 1 януари 2026г., иначе казано от 12 дни:)
    П.П. Сега сменяме без такса, но такса теглене от банкомат скочи 4 пъти.

    Коментиран от #53

    15:28 12.01.2026

  • 51 От поне една година

    4 11 Отговор
    се знае, че България влиза в ЕЗ на 1 януари 2026.

    Разумните хора отдавна си внесоха парите в банки и сега автоматично левовете им са д евро.
    Няма драма, няма опашки, оставиха си по някой лев за преходния месец януари, от февруари минават изцяло на евро и битти панаир!

    Глупаците до последно чакаха и сега някой им е виновен!

    Коментиран от #58

    15:28 12.01.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Абе галфониерник":

    ГАЛФОНИЕРНИК 1 те е сложил във ФУРНАТА на ГАЛФОНИЕРНИК 2 та си се пръкнал ти❗

    Мога да ти обЯсня , щото у дома още имам столевка със Захари Зограф, ама теА от (00) и идея си нямате, ама се пра.Йте на могознайкОВЦИ‼️

    Коментиран от #61

    15:30 12.01.2026

  • 53 Теб една банкова такса

    1 7 Отговор

    До коментар #50 от "хахаха":

    ли те спря да си прехвърлиш левовете през цялата 2025?

    Няма да ревеш сега.

    Коментиран от #65

    15:30 12.01.2026

  • 54 Стига бе

    2 1 Отговор
    А, не.

    15:31 12.01.2026

  • 55 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Айде бе":

    А ти знаеш ли въобще какво е комунизъм? Бягай да го бориш в израелските кибуци! При нас от сюргюнизирането на елита чорбаджийството се пребоядисва в актуалния цвят и си измива ръцете с предходния актуален цвят.

    15:31 12.01.2026

  • 56 Факт

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Нали сте заедно! Сега било кочина.

    15:32 12.01.2026

  • 57 Реалност

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Ко каза":

    Ами ти сигурно си искал 10 евро в дребно, че и три часа си чакал:) Максимума за юридическо лице е 250 евро, което е нищо /не че ти виждал толкова накуп през живота си/.

    Коментиран от #73

    15:32 12.01.2026

  • 58 прав си

    2 5 Отговор

    До коментар #51 от "От поне една година":

    Прав си , така е , но на тия пликоумньовци от къде да им дойде на кухата лейчица , тя тая работа е проста ,но за умни хора ....

    15:32 12.01.2026

  • 59 Амиии

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Лост":

    Бърже бегай у Германия да обмениш на баба си дойчемарките!

    15:32 12.01.2026

  • 60 Няма проблем

    3 2 Отговор
    прехвърлянето в евро за да бъде удължено и до края на годината


    Но от февруари всички плащания трябва да са в евро.

    Коментиран от #62, #66

    15:32 12.01.2026

  • 61 арейбаста

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Спри се с тия халюциногени , че не ти понасят добре .

    15:34 12.01.2026

  • 62 Специално това условие е

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Няма проблем":

    благодарение на ПП-ДС

    15:35 12.01.2026

  • 63 пенсионер

    4 4 Отговор
    Всичко ще оправи февруари месец, когато всички хукнат да обменят в банките, а не магазините да се обръщат в обменни бюра. Големите магазини имат инкасо и нямат проблеми, аси представете малките магазини как всеки ден собствениците се редят по два часа да обменят и губят време.

    15:35 12.01.2026

  • 64 Ама има и противници...

    7 0 Отговор
    С възможности да пречат.Вижте в Кричим има една банка и точно сега решиха да и правят ревизия.Да не говорим,че банкомата и въобще не е проработил от първи януари.За ЦКБ става въпрос.Това е скрита диверсия.

    15:35 12.01.2026

  • 65 123

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Теб една банкова такса":

    Не всички са бедняци като теб с един лев в джоба! На 9 000 лева таксата е 360 лева, повече от социалната ти помощ.

    15:36 12.01.2026

  • 66 А зашо не го удължиха

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Няма проблем":

    да е поне 6 месеца? Гърч за народа или бърза дигитализация?

    15:36 12.01.2026

  • 67 Никой

    1 0 Отговор
    Кажете ги тия банки и само балъците да ходят там . То и без това някои са за фалиране / на олигарси /.

    15:38 12.01.2026

  • 68 Факт неоспорим

    1 0 Отговор
    Много ми дреме на шмайзера , пари бол , пък кога ще ги обменям , няма значение , важното е че като искам да купя нещо ,никй не ми оказва .

    Коментиран от #72

    15:40 12.01.2026

  • 69 2999

    3 2 Отговор
    Много елементарно мислене имат някои хора. Те са се били оправили в банката и си въртят синджирката. Ама ако са на село ще видят друг свят. Няма никакъв транспорт до града за да имаш достъп до банка. Пощенските клонове отдавна са затворени и работят само по време на пенсии, тогава се плащат и сметките.. Ако си възрастен и не ти достигат силите трябва да платиш да ти нарежат и нацепят дървата, както и за всяко нещо свързано с физическо усилие. Банкомати няма. ПОС терминали няма или не работят. То и магазини няма.

    15:40 12.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 2999

    3 2 Отговор
    И да не забравя: Всеки възрастен човек на село си е измизерствал и спестил 1000-2000 лева за погребение. Кога ще ги обменят? Условията на село написах по-горе.

    15:45 12.01.2026

  • 72 Данко Пиратина

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Факт неоспорим":

    А декларацийки в банката за ДАНС попълваш ли?

    Коментиран от #74

    15:48 12.01.2026

  • 73 Ко каза

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Реалност":

    Взех 1500 евро. И таван за фирми няма!

    15:55 12.01.2026

  • 74 отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Данко Пиратина":

    От миналата година лятото , може да внасяш до 5000 евра без да има нужда от декларация за произход . А ти ако искаш внасяй пред или всеки ден .

    15:59 12.01.2026

