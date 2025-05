Нападател на Барселона аут до края на сезона

Нападателят на Барселона Феран Торес ще пропусне мачовете на отбора до края на сезона. Той претърпя операция от апендицит, обявиха от клуба.

Каталунците не разкриха колко време ще бъде извън игра Торес, но според местните медии той със сигурност пропуска последните три мача на отбора.

25-годишният футболист беше титуляр за Барселона в последно време, тъй като Роберт Левандовски беше контузен. Торес изигра 45 мача за каталунците през сезона, като вкара 19 гола и направи 7 асистенции.

