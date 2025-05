Конфликт между фенове на Бетис и Челси доведе до огромни сблъсъци преди финала в ЛК (ВИДЕО)

Конфликт между фенове на Бетис и Челси е възникнал на площад във Вроцлав в навечерието на финала на Лигата на конференциите, съобщава Estadio Deportivo.

Изданието публикува видео, в което фенове хвърлят един по друг чаши, бутилки и столове от ресторант, след което започват да се бият. Няколко полицаи пристигнали на мястото и използвали сълзотворен спрей, за да задържат феновете.

Отбелязва се, че сблъсъците са продължили и на други места във Вроцлав.

Бетис и Челси ще се срещнат на финала на Лига на конференциите тази вечер на "Тарчински Арена“.

