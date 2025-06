Барселона привлича вратаря на градския съперник

Барселона постигна споразумение с вратаря на Еспаньол Жоан Гарсия, твърди Фабрицио Романо. Каталунците са успели да убедят 24-годишния страж да избере тяхната оферта след кратко колебание у него.

Испанският шампион ще активира откупната клауза в договора на Гарсия на стойност 25 млн. евро.

Интерес към вратаря имаха Арсенал, Астън Вила и Манчестър Юнайтед, но той е отклонил предложенията на английските клубове.

🚨🎖| JUST IN: The agreement between Barça and Joan García on long term deal is now very advanced, almost DONE. The club is confident to get his green light in the upcoming days. [@FabrizioRomano] #fcblive pic.twitter.com/IrRFqq4U4J