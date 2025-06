Ман Юнайтед официално представи Матеуш Куня

Манчестър Юнайтед представи официално първото си ново попълнение за летния трансферен прозорец - бразилеца Матеуш Куня.

26-годишният нападател сложи подписа си под договор за пет сезона, който ще го задържи на "Олд Трафорд" до лятото на 2030 година. Клубът ще има опция да го удължи и с още един по собствено желание.

Куня пристига при 20-кратните шампиони на Англия от друг клуб от Висшата лига - Уулвърхямптън. За правата му "вълците" ще получат 62,5 милиона лири.

"Трудно е да опиша с думи чувството, което изпитвам от това да стана футболист на Манчестър Юнайтед. Още като бях дете в Бразилия и гледах Висшата лига на телевизора на баба ми, Юнайтед беше любимият ми отбор в Англия и мечтаех да облека тази фланелка. Искам да благодаря на семейството ми и на всички други, които ми помогнаха да сбъдна тази мечта", каза Куня пред клубния сайт.

През сезон 2024/25 Куня вкара 17 гола и направи шест асистенции в 36 мача за Уулвърхямптън във всички турнири. /БТА

