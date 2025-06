Новак Джокович нахлу на пресконференцията на Сабаленка - ВИДЕО

Ден преди началото на Уимбълдън, Новак Джокович привлича все повече внимание в социалните мрежи.

Интересни бяха срещите му с Карлос Алкарас тези дни, но още по-интересни са приятелските му „разправии“ с Арина Сабаленка.

Ноле се появи в залата за пресконференции, където своя брифинг даваше Сабаленка и се пошегува: „Хайде, свършвай, чакам те от половин час“.

След това тя стана от стола, предложи му мястото си, дори да „сподели“ стола, но Новак, като истински джентълмен, не го прие.

След това Арина го попита пред пресата какво мисли за нея като спаринг партньор и какво мисли за нивото ѝ на игра.

„Имаш потенциал, ти си много талантлив играч. Имаш добри удари, но ти липсва интензивност. Трябва да вложиш малко сила“, каза Ноле с усмивка, а Арина отговори, че той е любимият ѝ тенисист - до днес...

