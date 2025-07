Ръсел Кроу показа колекционерския „Свети Граал“ на Уимбълдън

Докато погледите са приковани към централния корт на Уимбълдън и драматичните сблъсъци между тенис талантите, една по-необичайна, но не по-малко забележителна звезда привлече вниманието извън терена.

Холивудският актьор Ръсел Кроу беше забелязан на трибуните до годеницата си - актрисата Бритни Терио. На фотоси в социалните мрежи позираше и вторият му син.

Бдителните жълти хроникьори веднага видяха изключително рядък часовник на ръката му, който бързо се превърна в тема за публикации в САЩ.

Ръсел Кроу бе заснет с Rolex Cosmograph Daytona ‘Tiffany’, един от най-горещите и обсъждани модели часовници за годината.

Не става дума просто за скъпо бижу, а за истински колекционерски артикул, който има тюркоазен циферблат, корпус от 18-каратово жълто злато и специална спортна каишка.

Според запознати, именно този часовник е считан в момента за колекционерския „Свети Граал“.

Цената му е не по-малко впечатляваща. След появата му на бял свят стойността на бижуто скочи драстично, като препродавачите вече искат над 65 000 паунда. Това е повече от двойно над официалната му продажна цена от 32 000 паунда.

What more do we fans need...@russellcrowe ,Your smile and your style!!💯⭐💙♥️💙🌿♥️💙♥️⭐💯We love you dear Russell !!! pic.twitter.com/kZfFx1NMOc