Русия отправя предложение към Франция за изследователя Лоран Винатие

Русия обяви днес, че е направила предложение към Франция във връзка с френския изследовател Лоран Винатие, който се намира в руски затвор от юни 2024 г. и може да бъде осъден за шпионаж, съобщава АФП, предава БТА.

Съобщението идва на фона на последните изявления на Париж и Москва, че проявяват интерес към пряк контакт между президентите Еманюел Макрон и Владимир Путин.

„Имаше контакти между нашата страна и французите. Всъщност бе отправено предложение към французите по въпроса за Винатие“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на редовната си пресконференция. Той уточни, че „топката сега е в полето на Франция“ и отказа да предостави подробности поради деликатността на темата.

Френското външно министерство отказа коментар по случая.

По време на годишната си пресконференция президентът Владимир Путин заяви, че за първи път чува за Лоран Винатие и обеща да се информира за случая. „Ако има и най-малък шанс да решим този въпрос положително, в рамките на закона, ще направим всичко възможно“, добави той.

Лоран Винатие бе осъден през октомври 2024 г. на три години затвор за това, че не се е регистрирал като „чуждестранен агент“, докато събирал „военна информация“, която би могла да навреди на сигурността на Русия. Той призна фактите, но твърди, че не е знаел за задължението да се регистрира. През август бе изправен пред съдебно дело по обвинение в шпионаж, което, ако бъде признат за виновен, може да доведе до значително увеличаване на присъдата.

49-годишният изследовател, специалист по постсъветското пространство, е бил нает от швейцарската неправителствена организация Център за хуманитарен диалог, която посредничи в конфликти извън традиционните дипломатически канали.