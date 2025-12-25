Новини
ГДБОП и митнически служители задържаха контрабандни пушки, пистолети и патрони на „Капитан Андреево“

25 Декември, 2025 16:19 990 9

Контрабандната стока е била укрита в товарния отсек на камион с чужда регистрация, влизащ в страната от Турция. Установено е, че незаконни оръжия са преназначени за трафикиране към Република Северна Македония.

ГДБОП и митнически служители задържаха контрабандни пушки, пистолети и патрони на „Капитан Андреево“ - 1
Снимка: Агенция Митници
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

3 гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5750 халосни патрона задържаха служители на Агенция "Митници" и ГДБОП на Митнически пункт "Капитан Андреево". Оръжието е открито при съвместна проверка на българските служби и колегите им от службата за незаконни оръжия, опасни и радиоактивни материали на Северна Македония, съобщават от Агенция "Митници".

Товарният автомобил е селектиран за проверка и рентгенов контрол на 18 декември 2025 г. Шофьорът – македонски гражданин, представя документи за превозваната стока, паркира автомобила пред рентгеновата площадка и самоволно напуска пункта преди извършването на контролните действия.

Седмица по-късно, на 24 декември, на пункта пред българските власти се явява собственикът на фирмата превозвач. При извършената в негово присъствие проверка и последвалия физически контрол, служителите откриват 6 картонени кашона с оръжие и боеприпаси.

Оръжията и боеприпасите са задържани. За контрабандните газови пистолети и халосни патрони на водача е съставен акт по Закона за митниците. Във връзка с нелегално пренасяните пушки е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Айде сега кьорфишеци

    8 0 Отговор
    Тези търтеи по границата, за да хванат нещо, трябва някой да е изпял че в еди коя машина се превозват забранени стоки. В противен случай и ядрена бомба минава с размери на стадион, и тези няма да се усетят никога.

    16:36 25.12.2025

  • 2 Е тва е Маке

    7 1 Отговор
    Заключва камиона и се изпарява собственика шиптър го отнася

    16:37 25.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 2 Отговор
    Народа се подготвя за въо ръжена борба против брюкселската окупация.

    Коментиран от #8

    16:38 25.12.2025

  • 4 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Това е еърсофт, не се правете че сте хванали доставки за терористична мрежа

    16:39 25.12.2025

  • 5 Сърбина

    4 1 Отговор
    Тия са за Баце.

    16:54 25.12.2025

  • 6 селска пръчка

    1 0 Отговор
    "трафикиране"??? - Новият бисер на Мара Умната.

    17:06 25.12.2025

  • 7 за руzcтерарюгите

    0 0 Отговор
    в задунайская

    17:09 25.12.2025

  • 8 яшаре

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    zoмбаците го отнасяте

    17:10 25.12.2025

  • 9 Шиши и пиши и тиква ....

    0 0 Отговор
    Се готвят за преврат !!!!!!

    17:21 25.12.2025