ГДБОП и митнически служители задържаха контрабандни пушки, пистолети и патрони на „Капитан Андреево“

3 гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5750 халосни патрона задържаха служители на Агенция "Митници" и ГДБОП на Митнически пункт "Капитан Андреево". Оръжието е открито при съвместна проверка на българските служби и колегите им от службата за незаконни оръжия, опасни и радиоактивни материали на Северна Македония, съобщават от Агенция "Митници".
Контрабандната стока е била укрита в товарния отсек на камион с чужда регистрация, влизащ в страната от Турция. Установено е, че незаконни оръжия са преназначени за трафикиране към Република Северна Македония.
Товарният автомобил е селектиран за проверка и рентгенов контрол на 18 декември 2025 г. Шофьорът – македонски гражданин, представя документи за превозваната стока, паркира автомобила пред рентгеновата площадка и самоволно напуска пункта преди извършването на контролните действия.
Седмица по-късно, на 24 декември, на пункта пред българските власти се явява собственикът на фирмата превозвач. При извършената в негово присъствие проверка и последвалия физически контрол, служителите откриват 6 картонени кашона с оръжие и боеприпаси.
Оръжията и боеприпасите са задържани. За контрабандните газови пистолети и халосни патрони на водача е съставен акт по Закона за митниците. Във връзка с нелегално пренасяните пушки е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
