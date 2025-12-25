Новини
Ливърпул влиза в директна битка с Барса за ас на Интер

25 Декември, 2025 15:59 626 0

  • ливърпул-
  • барселона-
  • футбол-
  • интер-
  • алесандро бастони

На „Анфийлд“ са били информирани за нарастващата вероятност Бастони да бъде отворен към трансфер през лятото на 2026-а година

Ливърпул влиза в директна битка с Барса за ас на Интер - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Английският първенец Ливърпул е готов да влезе в борбата с Барселона за подписа на централния защитник на Интер Алесандро Бастони, в случай че италианският национал не постигне споразумение за нов договор с настоящия си клуб, съобщава Quotidiano Sportivo.

На „Анфийлд“ са били информирани за нарастващата вероятност Бастони да бъде отворен към трансфер през лятото на 2026-а година. Това поставя Ливърпул в изгодна позиция да подготви стратегически ход за привличането му догодина.

В клуба вярват, че именно Бастони може да се превърне дългосрочния наследник на капитана Върджил ван Дайк. 26-годишният бранител навлиза в пика на своята кариера и вече се утвърди като един от най-постоянните и тактически интелигентни централни защитници в европейския футбол, с потенциал да се превърне в абсолютен лидер на позицията си.

Според информациите, Ливърпул е готов да отправи оферта в размер до 100 милиона евро за правата на Бастони. Настоящият контракт на бранителя е до лятото на 2028-а година, а през настоящия сезон той има едно попадение и пет асистенции в 20 мача от всички турнири.


