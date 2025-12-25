Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ламин Ямал игра мачле с деца на плажа в Дубай

Ламин Ямал игра мачле с деца на плажа в Дубай

25 Декември, 2025 17:00 424 1

  • барселона-
  • ламин ямал-
  • футбол-
  • дубай-
  • деца

В трогателен момент, споделен в социалната мрежа X, Ямал бе видян да играе бос редом до случайни деца, които не можеха да повярват на късмета си

Ламин Ямал игра мачле с деца на плажа в Дубай - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Суперзвездата на Барселона Ламин Ямал създаде незабравими спомени за група щастливи деца в Дубай, след като бе забелязан да играе футбол с тях на плажа. 18-годишният талант, който е в ОАЕ по време на зимната си почивка и за да присъства на предстоящите награди „Globe Soccer Awards“ на 28 декември, не се поколеба да се включи в импровизираната игра на пясъка.

В трогателен момент, споделен в социалната мрежа X, Ямал бе видян да играе бос редом до случайни деца, които не можеха да повярват на късмета си.

Само на 18 години Ямал вече е постигнал това, за което много играчи могат само да мечтаят през цялата си кариера – спечели няколко трофея с Барселона и вдигна европейската титла с Испания през 2024 г.

За наградите „Globe Soccer Awards“ нападателят е номиниран за приза „Най-добър играч“. Той беше в Дубай на почивка и преди година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без интерес

    0 0 Отговор
    ...Дреми бе Павка...
    Я по добре пусни някоя по жартиери да пали феновете...

    17:16 25.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ