ПСЖ иска защитник на Реал Мадрид

25 Декември, 2025 16:29 507 2

  • реал мадрид-
  • антонио рюдигер-
  • футбол-
  • псж

Европейският клубен шампион иска да прибави опит в сърцето на отбраната

ПСЖ иска защитник на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен проявява интерес към централния защитник на Реал Мадрид Антонио Рюдигер, съобщава El Nacional.

Европейският клубен шампион иска да прибави опит в сърцето на отбраната. Парижани вярват, че именно бившият футболист на Челси може да помогне на по-младите в състава с това, което е научил през годините.

С ПСЖ се свързват и други бранители, като един от тях е Ибрахима Конате от Ливърпул. Любопитно е, че френският национал беше спряган и за Реал.

Все още не е ясно какво ще се случи с Конате, чийто настоящ договор с шампиона на Англия изтича през лятото на 2026.


