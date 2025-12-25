ПСЖ иска защитник на Реал Мадрид

Пари Сен Жермен проявява интерес към централния защитник на Реал Мадрид Антонио Рюдигер, съобщава El Nacional.

Европейският клубен шампион иска да прибави опит в сърцето на отбраната. Парижани вярват, че именно бившият футболист на Челси може да помогне на по-младите в състава с това, което е научил през годините.

С ПСЖ се свързват и други бранители, като един от тях е Ибрахима Конате от Ливърпул. Любопитно е, че френският национал беше спряган и за Реал.

Все още не е ясно какво ще се случи с Конате, чийто настоящ договор с шампиона на Англия изтича през лятото на 2026.