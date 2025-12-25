Мениджърът на Ливърпул: Невъзможно е да влезем в Топ 4, ако не се подобрим при статичните положения

Ливърпул няма как да попадне в челната четворка на английското първенство по футбол, без да подобри играта си на статични положения, заяви мениджърът на отбора Арне Слот. Мърсисайдци влизат в празничната програма зад четвъртия в класирането Челси, а в събота предстои мач с Уулвърхемптън.

Ливърпул е вкарал само три пъти от статични положения от началото на сезона и е получил цели 11 гола. Балансът на мърсисайдци по този показател е "-8".

"Знаем колко е важен този компонент и знаем какво влияние има върху класирането ни в момента. Неприятно е, защото миналата година по това време не бяхме допуснали нито един гол от статично положение. Невъзможно е да влезеш в челната четворка с подобна статистика, да не говорим за титлата", каза той.

"Ние сме единственият отбор в горната половина с отрицателен баланс на статични положения (всъщност Манчестър Сити е с баланс -1 - б.пр.), а Арсенал и Манчестър Юнайтед са много пред нас с по десет вкарани гола. Единственото, което ни държи с толкова много точки, са създадените положения, където сме номер 1", продължи нидерландецът, цитиран от ДПА.

Също толкова голям проблем за Ливърпул през сезона са контузиите. Александър Исак претърпя операция и няма да играе няколко месеца, но Коди Гакпо и Конър Брадли ще се завърнат съвсем скоро. Това дори може да се случи в събота срещу Уулвс, като шансовете им са 50 на 50.

Аут заради травми са още Джо Гомес и Уатару Ендо, Мохамед Салах е на Купата на африканските нации с Египет, а Доминик Собослай е наказан за предстоящия мач.

"Дойде време наличните ни футболисти да направят това, което са правили много пъти - да запретнат ръкави. Не само те, а и феновете. Сигурен съм, че всички ще направят това, на което са способни", добави Слот.