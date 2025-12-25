Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мениджърът на Ливърпул: Невъзможно е да влезем в Топ 4, ако не се подобрим при статичните положения

Мениджърът на Ливърпул: Невъзможно е да влезем в Топ 4, ако не се подобрим при статичните положения

25 Декември, 2025 15:29 315 0

  • арне слот-
  • ливърпул-
  • футбол

Мърсисайдци влизат в празничната програма зад четвъртия в класирането Челси, а в събота предстои мач с Уулвърхемптън

Мениджърът на Ливърпул: Невъзможно е да влезем в Топ 4, ако не се подобрим при статичните положения - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул няма как да попадне в челната четворка на английското първенство по футбол, без да подобри играта си на статични положения, заяви мениджърът на отбора Арне Слот. Мърсисайдци влизат в празничната програма зад четвъртия в класирането Челси, а в събота предстои мач с Уулвърхемптън.

Ливърпул е вкарал само три пъти от статични положения от началото на сезона и е получил цели 11 гола. Балансът на мърсисайдци по този показател е "-8".

"Знаем колко е важен този компонент и знаем какво влияние има върху класирането ни в момента. Неприятно е, защото миналата година по това време не бяхме допуснали нито един гол от статично положение. Невъзможно е да влезеш в челната четворка с подобна статистика, да не говорим за титлата", каза той.

"Ние сме единственият отбор в горната половина с отрицателен баланс на статични положения (всъщност Манчестър Сити е с баланс -1 - б.пр.), а Арсенал и Манчестър Юнайтед са много пред нас с по десет вкарани гола. Единственото, което ни държи с толкова много точки, са създадените положения, където сме номер 1", продължи нидерландецът, цитиран от ДПА.

Също толкова голям проблем за Ливърпул през сезона са контузиите. Александър Исак претърпя операция и няма да играе няколко месеца, но Коди Гакпо и Конър Брадли ще се завърнат съвсем скоро. Това дори може да се случи в събота срещу Уулвс, като шансовете им са 50 на 50.

Аут заради травми са още Джо Гомес и Уатару Ендо, Мохамед Салах е на Купата на африканските нации с Египет, а Доминик Собослай е наказан за предстоящия мач.

"Дойде време наличните ни футболисти да направят това, което са правили много пъти - да запретнат ръкави. Не само те, а и феновете. Сигурен съм, че всички ще направят това, на което са способни", добави Слот.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ