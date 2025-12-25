Новини
Защитникът на Ливърпул притесни всички в клуба

25 Декември, 2025 13:30 455 1

  • ливърпул-
  • ибрахима конате-
  • футбол

Въпреки че пристигна в тренировъчната база на клуба заедно с останалата част от състава на Арне Слот, френският бранител не се включи в работата нито във фитнеса, нито на терена

Защитникът на Ливърпул притесни всички в клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате пропусна последната тренировка на отбора, което го поставя под въпрос за предстоящия мач срещу Уулвърхемптън на 27 декември.

Въпреки че пристигна в тренировъчната база на клуба заедно с останалата част от състава на Арне Слот, френският бранител не се включи в работата нито във фитнеса, нито на терена. Вместо това той бе посрещнат от медицинския директор Джонатан Пауър, което подсказва за специфичен режим или лека медицинска интервенция.

Ако Конате не успее да се възстанови навреме за двубоя на „Анфийлд“, мениджърът Арне Слот ще разполага със силно ограничени опции в защита. Единственият здрав централен, който може да замести Конате като партньор на капитана Върджил ван Дайк е младокът Уелити Лъки. 19-годишният талант все още чака своя пълен дебют за „червените“.

Конър Брадли и Коди Гакпо също не взеха участие в тренировката. Те ще преминат фитнес тестове по-късно тази седмица и едва тогава ще бъде решено дали те ще бъдат използвани срещу Уулвърхемптън.

Доминик Собослай тренира само във фитнеса, тъй като така или иначе е наказан за предстоящия кръг и няма да играе на 27 декември.

Джо Гомес и Стефан Байчетич продължават своето възстановяване и тренират на облекчен режим под наблюдението на лекарския екип на „червените“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    Ковачеееев! Мисиркоооо! Така си написал в заглавието,че все едно е един единствен защитник в отбора! Мисиркооооо!

    13:46 25.12.2025

