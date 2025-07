Реал Мадрид на часове от четвъртия си трансфер за лятото

Реал Мадрид е напът да финализира четвъртия си трансфер за лятото. Алваро Карерас е все по-близо до преминаване на „Сантиаго Бернабеу“. Испанският гранд се се опита да привлече Карерас още за Световното клубно първенство, но не можа да се постигне споразумение с Бенфика. Разговорите обаче бяха подновени по-рано тази седмица и "Атлетик" разкри, че вече е постигнато споразумение между двата клуба.

Реал Мадрид ще плати 50 милиона евро на Бенфика на три вноски. Толкова е откупната клауза в договора на левия бек, но тя няма да бъде активирана, а Реал ще плати сумата на три транша. По същия начин беше уреден и трансферът на Дийн Хаусен от Борнемут.

🚨💣 EXCL: Álvaro Carreras to Real Madrid, here we go! Verbal agreement in place between Real and Benfica.



Real negotiated to pay €50m in multiple installments instead of one-payment clause.



As soon as Man Utd confirm they don’t activate buy back clause, Álvaro will travel. pic.twitter.com/j0dWqC9zXe