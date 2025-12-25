Новини
Мениджърът на Челси отписа своя отбор за титлата

25 Декември, 2025 12:29 528 1

Може би причината да не сме сред водещите отбори в момента е, че трябва да бъдем по-постоянни срещу различните съперници

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Челси Енцо Мареска обясни защо е малко вероятно отборът да спечели Висшата лига този сезон.

„Може би причината да не сме сред водещите отбори в момента е, че трябва да бъдем по-постоянни срещу различните съперници. И това е една от целите за бъдещето – да се опитаме да подобрим представянето си срещу тези противници и да се надяваме, че ще можем да продължим да показваме добри резултати срещу силни отбори“, цитира Sky Sports думите на Мареска.

Челси има 29 точки от 17 мача и е четвърти в таблицата на Висшата лига. Арсенал води в английската Висша лига с 39 точки.


  • 1 в кратце

    0 0 Отговор
    Значи на Челсеята й трябват още 10 точки,за да се класира на първо място в списъка(таблицата).

    13:46 25.12.2025

