Мениджърът на Челси отписа своя отбор за титлата

Мениджърът на Челси Енцо Мареска обясни защо е малко вероятно отборът да спечели Висшата лига този сезон.

„Може би причината да не сме сред водещите отбори в момента е, че трябва да бъдем по-постоянни срещу различните съперници. И това е една от целите за бъдещето – да се опитаме да подобрим представянето си срещу тези противници и да се надяваме, че ще можем да продължим да показваме добри резултати срещу силни отбори“, цитира Sky Sports думите на Мареска.

Челси има 29 точки от 17 мача и е четвърти в таблицата на Висшата лига. Арсенал води в английската Висша лига с 39 точки.