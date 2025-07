И Ювентус се нареди на опашката за Рашфорд

Ювентус е поредният клуб, който проявява интерес към Маркъс Рашфорд. “Бианконерите” са отправили запитване към Манчестър Юнайтед срещу каква сума може да бъде привлечен фланговият нападател.

Рашфорд няма бъдеще на “Олд Трафорд” под ръководството на Рубен Аморим, а Астън Вила, където игра под наем през пролетта, не се възползва от опцията да го задържи за постоянно. Желанието на самия футболист е да продължи кариерата си в Барселона, но подобен трансфер изглежда малко вероятен.

Juventus are interested in Marcus Rashford, according to Sky in Italy 🚨



They have begun to explore the conditions of a potential deal for the Manchester United forward