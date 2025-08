Филм за скандална блондинка разпали дебати във Великобритания

Британският телевизионен канал Channel 4 предизвика бурни реакции в Обединеното кралство, след като излъчи документалния филм "1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story", посветен на създателката на съдържание за възрастни Бони Блу.

Лентата разказва за опита на Блу да подобри световен рекорд, като се отдаде на 1057 мъже в рамките на едва 12 часа – акт, който предизвика сериозни морални и обществени дебати.

Документалният филм съдържа графични сцени, голота и неприличен език, за което зрителите бяха предварително предупредени. Въпреки това, излъчването му по национална обществена телевизия предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

„Гледах само няколко минути от това по Канал 4. Само две думи изникват в съзнанието ми: Болест и разврат!“, гласи един от коментарите онлайн.

Друг потребител пише:

„Без значение дали ви харесва или не, това дава отражение върху сегашните поколения. Но този дискурс изобщо не е нормален.“

В отговор на бурната обществена реакция, говорител на Channel 4 заяви пред в. The Sun, че съдържанието не може да бъде редактирано, тъй като то е съществена част от темата на филма и отразява дейността на Бони Блу.

„Зрителите бяха предварително уведомени за естеството на съдържанието. Филмът има документален характер и проследява живота и работата на Бони Блу“, подчерта представител на медията.

Режисьорката на филма Виктория Силвър заяви по-рано, че главната героиня не се съобразява с обществените норми и „живее по свои собствени правила“.

Преди време Бони Блу стана известна на Острова след като скромен английски тим обяви, че ще прекрати сътрудничеството си със скандалната блондинка. Тя бе изгонена и от стадиона на Нотингам Форест заради провокативното си поведение.