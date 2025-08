Амбициозният проект за новия стадион на Манчестър Юнайтед е заплашен от провал

Амбициозният проект на Манчестър Юнайтед за изграждането на нов стадион на стойност 2 милиарда паунда бе сериозно застрашен, след като преговорите за придобиване на ключов терен се оказаха в задънена улица заради огромна ценова разлика.

Клубът планира да построи ултрамодерен стадион с капацитет от 100 000 места, в непосредствена близост до настоящия "Олд Трафорд", като съоръжението е наречено от съсобственика сър Джим Ратклиф „Уембли на Севера“.

За да реализират пълния мащаб на проекта, "червените дяволи" трябва да придобият терен, който в момента се използва като железопътен товарен терминал.

Водени са разговори с компанията Freightliner, собственик на обекта, но според информация на The Guardian, преговорите са в „задънена улица“ заради сериозно разминаване в оценката на земята. Freightliner са готови да се преместят в Сейнт Хелънс, но искат 400 милиона паунда, докато от Юнайтед оценяват терена на едва 40-50 милиона паунда.

