Новини
Спорт »
Тенис »
Денислава Глушкова и Лидия Енчева отпаднаха на полуфиналите в Сърбия и Румъния

Денислава Глушкова и Лидия Енчева отпаднаха на полуфиналите в Сърбия и Румъния

10 Август, 2025 08:21 442 2

  • денислава глушкова-
  • турнира -
  • куршумлийска баня -
  • сърбия-
  • тенис-
  • лидия енчева -
  • брашов -
  • румъния

Двата турнира се провеждат в Куршумлийска Баня и Брашов

Денислава Глушкова и Лидия Енчева отпаднаха на полуфиналите в Сърбия и Румъния - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

21-годишната Глушкова загуби от водачката в схемата Мириам Булгару (Румъния) с 4:6, 0:6 за 95 минути на корта.

Двете си размениха по един пробив до 3:3 в първия сет, след което българката не удържа подаването си в деветия гейм, а в следващия румънката на собствен сервис затвори частта. Във втория сет Глушкова не успя да вземе нито един гейм и загуби мача. Преди седмица българката достигна до полуфиналите на сингъл на друг турнир в Куршумлийска Баня.


Друга наша националка Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 българка загуби от петата в схемата представителка на домакините Бианка Барбукеску с 6:2, 3:6, 1:6. Срещата продължи два часа и 11 минути. Енчева спечели убедително първия сет, но в следващите два взе само четири гейма и приключи участие в надпреварата.

Българката спечели първа титлата в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния) в края на юни, а през юли игра финал на турнир в Куршумлийска Баня (Сърбия), достигайки до рекордно класиране в кариерата си в световната ранглиста на WTA.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стас

    0 0 Отговор
    Банята ми не е куршумлийска,а душова-има 2 душа,мивка,вана и три какички,дето се пличкат в нея. Жена ми и двете ми дъщери.

    08:29 10.08.2025

  • 2 кабел

    0 0 Отговор
    В Румъну има доста Булгару.

    08:33 10.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ