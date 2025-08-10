Денислава Глушкова и Лидия Енчева отпаднаха на полуфиналите в Сърбия и Румъния

Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

21-годишната Глушкова загуби от водачката в схемата Мириам Булгару (Румъния) с 4:6, 0:6 за 95 минути на корта.

Двете си размениха по един пробив до 3:3 в първия сет, след което българката не удържа подаването си в деветия гейм, а в следващия румънката на собствен сервис затвори частта. Във втория сет Глушкова не успя да вземе нито един гейм и загуби мача. Преди седмица българката достигна до полуфиналите на сингъл на друг турнир в Куршумлийска Баня.



Друга наша националка Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 българка загуби от петата в схемата представителка на домакините Бианка Барбукеску с 6:2, 3:6, 1:6. Срещата продължи два часа и 11 минути. Енчева спечели убедително първия сет, но в следващите два взе само четири гейма и приключи участие в надпреварата.

Българката спечели първа титлата в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния) в края на юни, а през юли игра финал на турнир в Куршумлийска Баня (Сърбия), достигайки до рекордно класиране в кариерата си в световната ранглиста на WTA.