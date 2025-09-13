Новини
Марко Бедзеки спечели спринтовото състезание в Сан Марино

13 Септември, 2025 18:38 459 0

Той се възползва по най-добрия начин от падането на Марк Маркес

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианският пилот Марко Бедзеки с Априля Рейсинг спечели спринтовото състезание на Гран при на Сан Марино в MotoGP на пистата Марко Симончели в Мизано (Италия). Италианецът измина 13-е обиколки за най-доброто време - 19:52.966 минути. Той се възползва по най-добрия начин от падането на Марк Маркес и изпревари с една секунда брат му Алекс Маркес (Испания, Грезини), който остана втори, предаде БТА.

На трета позиция завърши италианецът Фабио ди Джанантонио от тима на Пертамина Ендуро, изостана с две секунди и половина от победителя.

Бедзеки спечели за втори път спринт през кариерата си, а това е и втора победа за него през сезона след тази на Гран при на Великобритания в края на месец май.

В петицата намериха място още Франко Морбидели (Пертамина Ендуро) и Педро Акоста (Грезини).

По средата на състезанието абсолютният доминатор и лидер в класирането Марк Маркес (Дукати) падна на един завой и отпадна от надпреварата. Испанецът е спечелил 14 от общо 16 спринта от началото на сезона.

В генералното класиране преднината на испанеца Марк Маркес все още изглежда твърде внушителна, като той има 487 точки, втори е Алекс Маркес с 314, а на трета позиция - италианецът Франческо Баная (Дукати) с 237. Победителят днес Марко Бедзеки е четвърти с 209 точки.

Бедзеки ще тръгне от първа позиция и на състезанието утре, като след него Алекс Маркес и французинът Фабио Куартаро (Монстер Енерджи Ямаха), а Марк Маркес ще потегли четвърти.


Сан Марино
