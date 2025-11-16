Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Марко Бедзеки спечели състезанието във Валенсия

Марко Бедзеки спечели състезанието във Валенсия

16 Ноември, 2025 17:58 463 0

  • motogp-
  • moto gp-
  • валенсия-
  • марко бедзеки-
  • франческо баная

Посредственият сезон на Франческо Баная приключи още в първата обиколка

Марко Бедзеки спечели състезанието във Валенсия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Марко Бедзеки води от самото начало до финала и спечели състезанието за Голямата награда на Валенсия в 22-ия и последен кръг от шампионата по мотоциклетизъм в клас Мото GP. 27-годишният италианец за първи път осигури втора поредна победа за отбора на Априля, предаде БТА.

Миналата седмица Бедзеки спечели убедително Гран при на Португалия, а сега повтори силното си представяне и във Валенсия, празнувайки успеха си на колене пред любимия си мотоциклет.

Раул Фернандес от Тракхаус стана подгласник на Бедзеки, за да осигури на Априля първо и второ място, докато Фабио ди Джанантонио от ВР46 Рейсинг успя да се добере до третата позиция, изпреварвайки Педро Акоста от KTM в самия край на надпреварата, за да гарантира, че мотоциклет на Дукати отново ще завърши на подиума.

Пистата "Рикардо Тормо" беше домакин на състезание от Мото GP за първи път от 2023 година насам, след като финалът на миналия сезон беше преместен поради катастрофалните наводнения в региона, които отнеха живота на повече от 200 души.

Посредственият сезон на състезателя на Дукати Франческо Баная приключи още в първата обиколка след само четири завоя, когато той претърпя катастрофа.

Шампионът в "кралския клас" за 2025 година Марк Маркес, който има седем титли в клас Мото GP, от тима на Дукати не участва в последните състезания през сезона заради контузия. Алекс Маркес завърши на втора позиция в генералното класиране, а трети се нареди Марко Бедзеки.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ