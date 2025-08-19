Новини
Спорт »
Бг футбол »
Велислав Вуцов се завръща с гръм и трясък: стартира собствено футболно шоу в YouTube

Велислав Вуцов се завръща с гръм и трясък: стартира собствено футболно шоу в YouTube

19 Август, 2025 16:06 510 3

Подкастът ще носи името „Лига Вуцов“

Велислав Вуцов се завръща с гръм и трясък: стартира собствено футболно шоу в YouTube - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският футболен свят се готви за истинска буря в онлайн пространството! Харизматичният и винаги откровен Велислав Вуцов, познат с острия си език и нестандартен подход, ще дебютира с ново предаване, озаглавено „Лига Вуцов“.

Премиерата е насрочена за 26 август в YouTube и обещава да разтърси феновете на родния спорт. Вуцов, който никога не си е поплювал, ще бъде в стихията си – без цензура, без заобикалки и без да щади никого.

Според източници, близки до екипа на продукцията, бившият наставник на Левски няма да прави компромиси дори със собственото си семейство – включително сина си, който пази вратата на „сините“ и националния отбор.

В „Лига Вуцов“ зрителите ще станат свидетели на безпощадни анализи, остри критики и смели прогнози за най-горещите футболни сблъсъци. Вуцов ще разнищва теми, които другите избягват, и ще раздава оценки без капка милост – както за българските, така и за чуждестранните играчи, треньори и отбори.

Новите епизоди ще се появяват два пъти седмично – всеки вторник и събота. Очаквайте експлозивни коментари, неподправени емоции и неподражаемия стил на Вуцов, който със сигурност ще предизвика вълна от реакции сред футболната общественост.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    4 2 Отговор
    от тоя палячо и чеп за зеле не става

    Коментиран от #2

    16:12 19.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    4 0 Отговор
    Еми...като не става като ,,треньор,, поне с ,,лакардии,, и ,простотии,, дано успее...В ,,територията,, това ,,върви,,..Трябва пари да се изкарват..

    16:27 19.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ