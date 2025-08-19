Велислав Вуцов се завръща с гръм и трясък: стартира собствено футболно шоу в YouTube

Българският футболен свят се готви за истинска буря в онлайн пространството! Харизматичният и винаги откровен Велислав Вуцов, познат с острия си език и нестандартен подход, ще дебютира с ново предаване, озаглавено „Лига Вуцов“.

Премиерата е насрочена за 26 август в YouTube и обещава да разтърси феновете на родния спорт. Вуцов, който никога не си е поплювал, ще бъде в стихията си – без цензура, без заобикалки и без да щади никого.

Според източници, близки до екипа на продукцията, бившият наставник на Левски няма да прави компромиси дори със собственото си семейство – включително сина си, който пази вратата на „сините“ и националния отбор.

В „Лига Вуцов“ зрителите ще станат свидетели на безпощадни анализи, остри критики и смели прогнози за най-горещите футболни сблъсъци. Вуцов ще разнищва теми, които другите избягват, и ще раздава оценки без капка милост – както за българските, така и за чуждестранните играчи, треньори и отбори.

Новите епизоди ще се появяват два пъти седмично – всеки вторник и събота. Очаквайте експлозивни коментари, неподправени емоции и неподражаемия стил на Вуцов, който със сигурност ще предизвика вълна от реакции сред футболната общественост.