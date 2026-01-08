Рецепта на деня: Телешки джолан "Особуко"

Необходими продукти:

2 кг телешки джолан

50 г брашно

сол и черен пипер

2 с.л. зехтин

2 глави лук

6 скилидки чесън

2 стръка селъри

2 моркова

1 червена люта чушка

4 парчета бекон

2 лимона

2 ч.л. розмарин

1 ч.ч. бяло вино

400 г консервирани домати

4 ч.ч. пилешки или зеленчуков бульон

За гремолатата:

2 скилидки чесън

1 лимон

настъргана кора

0.5 ч.ч. нарязан магданоз

Начин на приготвяне:

Поръсете парчетата нарязан телешки или говежди джолан с брашно, сол и черен пипер.

Загрейте 2 с.л. зехтин в тенджера и наредете парчетата месо едно до друго. Щом покафенеят, ги обърнете от другата страна. Извадете месото в чиния.

Нарежете бекона на едро и го запържете до златисто в тенджера с олио. Добавете и нарязаните зеленчуци. Върху тях настържете кората на лимоните. Накълцайте семената от резене и розмарина и добавете и тях. Залейте с вино и задушете за 10 минути.

Добавете доматите заедно със сока от тях, бульона и сока от двата лимона. Овкусете със сол и пипер и оставете соса да заври.

Върнете месото в тенджерата и го наместете така, че да е покрито с течност. Захлупете тенджерата и намалете огъня. Оставете ястието да къкри около 2 часа, докато месото се разпадне.

За гремолатата накълцайте на ситно чесъна и магданоза. настържете на ситно лимоновата кора и смесете всичко.

Сервирайте осо буко, поръсено с гремолата, пише 24kitchen.bg.