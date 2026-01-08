Рецепта на деня: Телешки джолан "Особуко"

Необходими продукти:
- 2 кг телешки джолан
- 50 г брашно
- сол и черен пипер
- 2 с.л. зехтин
- 2 глави лук
- 6 скилидки чесън
- 2 стръка селъри
- 2 моркова
- 1 червена люта чушка
- 4 парчета бекон
- 2 лимона
- 2 ч.л. розмарин
- 1 ч.ч. бяло вино
- 400 г консервирани домати
- 4 ч.ч. пилешки или зеленчуков бульон
- сол и черен пипер
За гремолатата:
- 2 скилидки чесън
- 1 лимон
- настъргана кора
- 0.5 ч.ч. нарязан магданоз
Начин на приготвяне:
Поръсете парчетата нарязан телешки или говежди джолан с брашно, сол и черен пипер.
Загрейте 2 с.л. зехтин в тенджера и наредете парчетата месо едно до друго. Щом покафенеят, ги обърнете от другата страна. Извадете месото в чиния.
Нарежете бекона на едро и го запържете до златисто в тенджера с олио. Добавете и нарязаните зеленчуци. Върху тях настържете кората на лимоните. Накълцайте семената от резене и розмарина и добавете и тях. Залейте с вино и задушете за 10 минути.
Добавете доматите заедно със сока от тях, бульона и сока от двата лимона. Овкусете със сол и пипер и оставете соса да заври.
Върнете месото в тенджерата и го наместете така, че да е покрито с течност. Захлупете тенджерата и намалете огъня. Оставете ястието да къкри около 2 часа, докато месото се разпадне.
За гремолатата накълцайте на ситно чесъна и магданоза. настържете на ситно лимоновата кора и смесете всичко.
Сервирайте осо буко, поръсено с гремолата, пише 24kitchen.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
10:31 02.03.2022
2 един от многото
10:33 02.03.2022
3 Шеф ОО
Баба ми все със "селъри" готвеше.
10:22 08.01.2026
4 Град Козлодуй
Чичо ви Вальоо ви чака..
10:33 08.01.2026
5 доста апетитно
10:42 08.01.2026