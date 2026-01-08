Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Телешки джолан "Особуко"
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Телешки джолан "Особуко"

8 Януари, 2026 10:05 6 543 5

  • телешко месо-
  • какво да сготвя-
  • джолан-
  • особуко

Традиционно италианско ястие с телешко месо и зеленчуци

Рецепта на деня: Телешки джолан "Особуко" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 2 кг телешки джолан
  • 50 г брашно
  • сол и черен пипер
  • 2 с.л. зехтин
  • 2 глави лук
  • 6 скилидки чесън
  • 2 стръка селъри
  • 2 моркова
  • 1 червена люта чушка
  • 4 парчета бекон
  • 2 лимона
  • 2 ч.л. розмарин
  • 1 ч.ч. бяло вино
  • 400 г консервирани домати
  • 4 ч.ч. пилешки или зеленчуков бульон
  • сол и черен пипер

За гремолатата:

  • 2 скилидки чесън
  • 1 лимон
  • настъргана кора
  • 0.5 ч.ч. нарязан магданоз

Начин на приготвяне:

Поръсете парчетата нарязан телешки или говежди джолан с брашно, сол и черен пипер.

Загрейте 2 с.л. зехтин в тенджера и наредете парчетата месо едно до друго. Щом покафенеят, ги обърнете от другата страна. Извадете месото в чиния.

Нарежете бекона на едро и го запържете до златисто в тенджера с олио. Добавете и нарязаните зеленчуци. Върху тях настържете кората на лимоните. Накълцайте семената от резене и розмарина и добавете и тях. Залейте с вино и задушете за 10 минути.

Добавете доматите заедно със сока от тях, бульона и сока от двата лимона. Овкусете със сол и пипер и оставете соса да заври.

Върнете месото в тенджерата и го наместете така, че да е покрито с течност. Захлупете тенджерата и намалете огъня. Оставете ястието да къкри около 2 часа, докато месото се разпадне.

За гремолатата накълцайте на ситно чесъна и магданоза. настържете на ситно лимоновата кора и смесете всичко.

Сервирайте осо буко, поръсено с гремолата, пише 24kitchen.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    23 3 Отговор
    Научете се да пишете на български! Аман от неграмотници! Селъри на български е целина! Защо ли пиша като няма да си вземете бележка и пак ще се правите на интересни. Когато се прибера в БГ ме е срам от глупостите които се пишат в менютата на ресторантите!

    10:31 02.03.2022

  • 2 един от многото

    19 3 Отговор
    Най обикновен кебап!

    10:33 02.03.2022

  • 3 Шеф ОО

    6 0 Отговор
    "2 стръка селъри"

    Баба ми все със "селъри" готвеше.

    10:22 08.01.2026

  • 4 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Аз се преготвям за моя професионален празник ,2-ри февруари. Там на дуувара входа е свободен ..
    Чичо ви Вальоо ви чака..

    10:33 08.01.2026

  • 5 доста апетитно

    0 0 Отговор
    стимулира се и българския фермер . 2 кг телешко . чудесна яхния . по 300 грама са около 6-7 порции . с около 3 кг пюренце ще е върхът . най-тънко е полско телешко и турски картофи . телешкото остава между зъбите . кутийка клечки за зъби . най-добре е с конец . яде се бавно . режеш дъвчеш преглъщаш .

    10:42 08.01.2026