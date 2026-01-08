Лидия Енчева достигна четвъртфиналите в Египет

Лидия Енчева продължава силното си представяне и се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на в Хургада (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под №3 в схемата българка се наложи над чехкинята Вероника Кулхава с 6:3, 5:7, 6:2. Двубоят продължи 2 часа и 40 минути.

19-годишната Енчева навакса ранен пробив пасив и успя да обърне първия сет в своя полза, но във втората част пропиля аванс от 4:1 и позволи на съперничката си да изравни резултата. В решителния трети сет българката демонстрира класа и концентрация, като направи серия от пет поредни гейма, за да триумфира с крайния успех.

На четвъртфиналите Енчева ще срещне германката Франциска Щидат.



В надпреварата на двойки българката и представителката на домакините Нада Фуад отпаднаха на четвъртфиналите след загуба с 2:6, 3:6 от рускините Даря Егорова и Полина Старкова.