Реал Мадрид триумфира над Атлетико и си уреди сблъсък с Барселона за Суперкупата на Испания

8 Януари, 2026 23:06 514 0

Финалът е в неделя

Реал Мадрид триумфира над Атлетико и си уреди сблъсък с Барселона за Суперкупата на Испания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На стадион "Крал Абдула" в Джеда, Реал Мадрид надделя с 2:1 над градския си съперник Атлетико Мадрид във втория полуфинал на Суперкупата на Испания. Така "белият балет" си осигури място на големия финал, където ще премери сили с вечния си съперник Барселона.

Още с първия съдийски сигнал "кралският клуб" показа, че е дошъл за победа. Само две минути след началото Федерико Валверде разтърси мрежата на Ян Облак с изумителен пряк свободен удар от близо 30 метра – истински шедьовър, който остави словенския страж безпомощен.

В 28-ата минута Реал бе на косъм да удвои преднината си. След светкавична контраатака Родриго се озова очи в очи с Облак, но този път вратарят на "дюшекчиите" показа рефлекс и спаси тима си от ново попадение.

След почивката мадридчани продължиха да диктуват темпото. В 55-ата минута Валверде отново бе в центъра на събитията, като изведе Родриго зад защитата на Атлетико. Бразилецът не сгреши и с хладнокръвен удар покрай Облак удвои аванса на Реал.

Атлетико не се предаде и само три минути по-късно върна интригата. Джулиано Симеоне центрира прецизно към Александър Сьорлот, който с глава намали резултата, побеждавайки Тибо Куртоа от близка дистанция.

Въпреки опитите на "червено-белите" да стигнат до изравняване, Реал Мадрид удържа преднината си и заслужено се класира за финала. Там ги очаква Барселона, който вчера разгроми Атлетик Билбао с 5:0.

Големият финал на Суперкупата на Испания ще се изиграе в неделя от 21:00 часа.


