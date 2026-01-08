ЦСКА 1948 на прага на трансферен удар: Очаква се нападател с опит в ПСЖ

ЦСКА 1948 е на път да осъществи впечатляващ трансфер, като привлече в редиците си опитния централен нападател Фахд Ел Хумисти. Френският футболист с марокански произход в момента защитава цветовете на Орлеан, който се състезава в третото ниво на френския футбол.

Новината за предстоящата сделка бе разкрита от собственика на клуба Цветомир Найденов чрез публикация в социалните мрежи, което предизвика вълна от коментари сред феновете.

Ел Хумисти, който е на 32 години, се отличава с впечатляваща резултатност през настоящия сезон – 11 гола в 19 двубоя. Макар да е играл предимно за по-непретенциозни тимове във Франция, нападателят има и престижен етап в кариерата си – през сезон 2017/2018 той носи екипа на втория отбор на Пари Сен Жермен, където реализира 13 попадения в 19 срещи. Този опит в школата на един от европейските грандове със сигурност ще бъде ценен актив за "червените" от Бистрица.

В момента атаката на ЦСКА 1948 се води от Мамаду Диало, който оглавява класацията на голмайсторите в Първа лига, както и от Атанас Илиев. С евентуалното пристигане на Ел Хумисти, конкуренцията в предни позиции ще се засили значително, а треньорският щаб ще разполага с още повече опции за реализиране на голове.

Междувременно, в клуба се очаква и завръщането на бразилския техничар Педриньо. След успешен престой в ЦСКА 1948, той бе продаден в турския Коняспор, но сега е на път да се раздели с досегашния си отбор и да облече отново червения екип.