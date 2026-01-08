Новини
ЦСКА 1948 на прага на трансферен удар: Очаква се нападател с опит в ПСЖ

8 Януари, 2026 21:45 474 2

  • цска 1948 -
  • трансфер-
  • нападател-
  • фахд ел хумисти-
  • футболист -
  • орлеан

С тези трансферни ходове клубът ясно показва амбициите си за силно представяне през пролетта

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 е на път да осъществи впечатляващ трансфер, като привлече в редиците си опитния централен нападател Фахд Ел Хумисти. Френският футболист с марокански произход в момента защитава цветовете на Орлеан, който се състезава в третото ниво на френския футбол.

Новината за предстоящата сделка бе разкрита от собственика на клуба Цветомир Найденов чрез публикация в социалните мрежи, което предизвика вълна от коментари сред феновете.

Ел Хумисти, който е на 32 години, се отличава с впечатляваща резултатност през настоящия сезон – 11 гола в 19 двубоя. Макар да е играл предимно за по-непретенциозни тимове във Франция, нападателят има и престижен етап в кариерата си – през сезон 2017/2018 той носи екипа на втория отбор на Пари Сен Жермен, където реализира 13 попадения в 19 срещи. Този опит в школата на един от европейските грандове със сигурност ще бъде ценен актив за "червените" от Бистрица.

В момента атаката на ЦСКА 1948 се води от Мамаду Диало, който оглавява класацията на голмайсторите в Първа лига, както и от Атанас Илиев. С евентуалното пристигане на Ел Хумисти, конкуренцията в предни позиции ще се засили значително, а треньорският щаб ще разполага с още повече опции за реализиране на голове.

Междувременно, в клуба се очаква и завръщането на бразилския техничар Педриньо. След успешен престой в ЦСКА 1948, той бе продаден в турския Коняспор, но сега е на път да се раздели с досегашния си отбор и да облече отново червения екип.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя само като

    1 0 Отговор
    го гледам на снимката май не яде свинско...

    21:47 08.01.2026

  • 2 Питам

    0 1 Отговор
    А бе, Числото имат повече масажисти отколкото фенове за чий изобщо съществуват. Не че припоците от Ловеч (Кърпачев) със собственик от Ботев Враца са наясно със себе си, но поне имат някакви отчаяни фенове.

    22:04 08.01.2026

