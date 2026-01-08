Мануел Нойер се завръща под рамката за Байерн, Кимих остава извън терена

Байерн Мюнхен получава отлични новини преди неделния сблъсък с Волфсбург – легендарният страж Мануел Нойер отново ще застане на вратата на баварците. След като се възстанови напълно от травма в бедрото, капитанът е готов да поведе отбора в рестарта на Бундеслигата.

За съжаление, ситуацията около Йозуа Кимих остава несигурна. Халфът продължава да се възстановява от упорит проблем с глезена, който го измъчва още от ноември. Ръководството на Байерн не желае да рискува с преждевременното му завръщане, особено предвид натоварения график през следващите седмици.

„Ще изчакаме още няколко дни, за да сме сигурни, че Кимих ще бъде на линия за цялата втора част от сезона“, коментира спортният директор Макс Еберл.

Междувременно, Алфонсо Дейвис и Саша Бой също пропуснаха последната открита тренировка поради здравословни неразположения, а Николас Джаксън все още участва в Купата на африканските нации.

Джамал Мусиала, който се възстановява от фрактура на фибулата и изкълчен глезен, тренира с отбора, но все още не е напълно готов за игра.

Байерн Мюнхен продължава да доминира в Бундеслигата с комфортна преднина от девет точки на върха.