Локомотив Пловдив обвърза с дългосрочен договор младия талант Александър Александров

Локомотив Пловдив официално привлече в редиците си обещаващия полузащитник Александър Александров. Младият играч, който е продукт на школата на „черно-белите“, парафира договор за следващите две години и половина, съобщиха от клубното ръководство.

Роден на 30 юли 2007 година в сърцето на Пловдив, Александров бързо се превърна в един от най-ярките диаманти на юношеската академия на „железничарите“. През 2022 година той се присъедини към школата на Локомотив, а впоследствие впечатли с изявите си и в дублиращия състав на тима.

Истинският пробив за Александров настъпи на 20 септември 2025 година, когато дебютира за мъжкия отбор на Локомотив Пловдив в двубой срещу ЦСКА 1948.

С подписването на новия контракт, Александър Александров получава възможност да разгърне потенциала си на професионалната сцена и да се утвърди като ключова фигура в състава на „черно-белите“.