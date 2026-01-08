Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив Пловдив обвърза с дългосрочен договор младия талант Александър Александров

Локомотив Пловдив обвърза с дългосрочен договор младия талант Александър Александров

8 Януари, 2026 21:24 440 1

  • локомотив пловдив -
  • полузащитник-
  • александър александров-
  • играч-
  • договор

Футболистът е продукт на школата на „черно-белите“

Локомотив Пловдив обвърза с дългосрочен договор младия талант Александър Александров - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив официално привлече в редиците си обещаващия полузащитник Александър Александров. Младият играч, който е продукт на школата на „черно-белите“, парафира договор за следващите две години и половина, съобщиха от клубното ръководство.

Роден на 30 юли 2007 година в сърцето на Пловдив, Александров бързо се превърна в един от най-ярките диаманти на юношеската академия на „железничарите“. През 2022 година той се присъедини към школата на Локомотив, а впоследствие впечатли с изявите си и в дублиращия състав на тима.

Истинският пробив за Александров настъпи на 20 септември 2025 година, когато дебютира за мъжкия отбор на Локомотив Пловдив в двубой срещу ЦСКА 1948.

С подписването на новия контракт, Александър Александров получава възможност да разгърне потенциала си на професионалната сцена и да се утвърди като ключова фигура в състава на „черно-белите“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само припомням

    0 0 Отговор
    Показва масонския знак със сочещ пръст нагоре...

    22:31 08.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ