ГДБОП със съвети как да разпознаваме фалшивите банкноти

ГДБОП публикува във Фейсбук препоръки към граждани и търговци как да разпознават фалшиви банкноти.
Службата предупреждава за повишен риск от опити за прокарване в обращение на неистински парични знаци:
Съветите на сектор „Фалшификации“ при ГДБОП:
- Гражданите задължително да проверяват всички левови и еврови банкноти, които получават извън банковите институции в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г. и в първите месеци след въвеждането на еврото в България.
- Ако в клиент или служител на търговски обект или финансова институция попадне фалшификат, той незабавно трябва да бъде предаден на компетентните органи – МВР, банков офис или да съобщи за това на телефон 112, с максимална информация за начина на придобиването на банкнотата.
- Най-висок остава рискът за прокарване в обращение на неистински купюри с номинал 50 лева, които са най-често срещания фалшификат през изминалата 2025 година. Гражданите трябва да са внимателни и по отношение на банкноти с номинали от 20, 50, 100, 200 и 500 евро.
- Най-честите опити за прокарване на имитации са възможни при улична търговия и плащания „на ръка“.
Характерните признаци на фалшификатите могат да бъдат открити по:
- гладка или лъскава хартия
- липса на релеф
- холограма без движение
- размазани водни знаци
На първо място трябва да се спазва основния принцип, разработен от Европейската централна банка: „Пипни! Погледни! Наклони“. Истинската евробанкнота се усеща, вижда и реагира при накланяне. Ако не – не я приемайте!“ призовават от ГДБОП.
Експертите отправят препоръка към търговците по възможност да се снабдят с устройства за проверка на истинността на банкнотите. Списък с одобрени от Европейската централна банка устройства е наличен на сайта www.ecb.europa.eu.
Повече информация за евробанкнотите, техния дизайн и защитни елементи може да бъде намерена на сайта на ЕЦБ, която е достъпна и на български език, напомнят още от ГДБОП.
1 Гражданин на ЕСсср
23:09 08.01.2026
2 Възмутен
23:09 08.01.2026
3 С това ли трябва да се занимава народа?
23:13 08.01.2026
4 Гориил
23:15 08.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #6
23:46 08.01.2026
6 и въпреки това
До коментар #5 от "Последния Софиянец":1 евро = 1000 копейки с "покритие"..
Коментиран от #7
23:59 08.01.2026
7 и пак
До коментар #6 от "и въпреки това":1 евро = 10000000000000000000000000 копейки с "покритие"..
Коментиран от #10
00:01 09.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Стенли
00:08 09.01.2026
10 Стенли
До коментар #7 от "и пак":Много точно казано защото този така наречен ЕС няма никакви ресурси и на това ли му се вика дерогация да замениш един доставчик с друг на двойна че и тройна по висока цена 🤔😕а Русия и по точно Руската федерация има всичко необходимо за да си е самодостатъчна и
Коментиран от #11
00:12 09.01.2026
11 точно заради това
До коментар #10 от "Стенли":бързо се качвай на първия самолет и заминавай там и ти да имаш всичко?
00:14 09.01.2026
12 Пощите обръщат до 1000лв.
00:16 09.01.2026