ГДБОП със съвети как да разпознаваме фалшивите банкноти

8 Януари, 2026 23:07 759 12

Службата предупреждава за повишен риск от опити за прокарване в обращение на неистински парични знаци

ГДБОП публикува във Фейсбук препоръки към граждани и търговци как да разпознават фалшиви банкноти.

Съветите на сектор „Фалшификации“ при ГДБОП:

  • Гражданите задължително да проверяват всички левови и еврови банкноти, които получават извън банковите институции в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г. и в първите месеци след въвеждането на еврото в България.
  • Ако в клиент или служител на търговски обект или финансова институция попадне фалшификат, той незабавно трябва да бъде предаден на компетентните органи – МВР, банков офис или да съобщи за това на телефон 112, с максимална информация за начина на придобиването на банкнотата.
  • Най-висок остава рискът за прокарване в обращение на неистински купюри с номинал 50 лева, които са най-често срещания фалшификат през изминалата 2025 година. Гражданите трябва да са внимателни и по отношение на банкноти с номинали от 20, 50, 100, 200 и 500 евро.
  • Най-честите опити за прокарване на имитации са възможни при улична търговия и плащания „на ръка“.

Характерните признаци на фалшификатите могат да бъдат открити по:

  • гладка или лъскава хартия
  • липса на релеф
  • холограма без движение
  • размазани водни знаци

На първо място трябва да се спазва основния принцип, разработен от Европейската централна банка: „Пипни! Погледни! Наклони“. Истинската евробанкнота се усеща, вижда и реагира при накланяне. Ако не – не я приемайте!“ призовават от ГДБОП.

Експертите отправят препоръка към търговците по възможност да се снабдят с устройства за проверка на истинността на банкнотите. Списък с одобрени от Европейската централна банка устройства е наличен на сайта www.ecb.europa.eu.

Повече информация за евробанкнотите, техния дизайн и защитни елементи може да бъде намерена на сайта на ЕЦБ, която е достъпна и на български език, напомнят още от ГДБОП.


България
  • 1 Гражданин на ЕСсср

    13 6 Отговор
    Че то няма истински. Еврото е измама!

    23:09 08.01.2026

  • 2 Възмутен

    13 2 Отговор
    Да им не Е.М.! Да ми не е на мене работа да им разпизнавам банкнотите? Където ми ги вмениха без да съм ги искал.

    23:09 08.01.2026

  • 3 С това ли трябва да се занимава народа?

    14 2 Отговор
    Що правите хората на улави? Не сме ви искали еврото. Нелегетимното правителство с над 45% купени избори го въведе на сила.

    23:13 08.01.2026

  • 4 Гориил

    12 3 Отговор
    Скоро тези опаковки от бонбони ще се превърнат в отпадъчна хартия.Те ще се превърнат в инструмент за наказание, санкции, изнудване и натиск.

    23:15 08.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Еврото е фалшива валута без покритие.

    Коментиран от #6

    23:46 08.01.2026

  • 6 и въпреки това

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    1 евро = 1000 копейки с "покритие"..

    Коментиран от #7

    23:59 08.01.2026

  • 7 и пак

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "и въпреки това":

    1 евро = 10000000000000000000000000 копейки с "покритие"..

    Коментиран от #10

    00:01 09.01.2026

  • 9 Стенли

    0 1 Отговор
    Научих от единствената българска телевизия Евроком че все още има искрица надежда да много малка искрица но все пак някаква надежда адвокат Ченалова и съратниците и са внесли триста хиляди подписа за референдум за еврозоната и още седем въпроса браво на такива хора като нея и Костадинов както се казва надеждата умира последна бог да пази България 🇧🇬

    00:08 09.01.2026

  • 10 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "и пак":

    Много точно казано защото този така наречен ЕС няма никакви ресурси и на това ли му се вика дерогация да замениш един доставчик с друг на двойна че и тройна по висока цена 🤔😕а Русия и по точно Руската федерация има всичко необходимо за да си е самодостатъчна и

    Коментиран от #11

    00:12 09.01.2026

  • 11 точно заради това

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    бързо се качвай на първия самолет и заминавай там и ти да имаш всичко?

    00:14 09.01.2026

  • 12 Пощите обръщат до 1000лв.

    0 0 Отговор
    Над 1000лв със заявка. Един път пречат на хората да обръщат повече от 1000лв. Втори път ги принуждават да дават заявка.

    00:16 09.01.2026

