Силни снеговалежи поставят под въпрос старта на пролетния кръг в Бундеслигата

Очакваната снежна буря над Германия хвърля сянка на несигурност върху провеждането на първите мачове от пролетния кръг в Бундеслигата през 2026 година. Прогнозите за обилен сняг и бурни ветрове, издадени от Германската метеорологична служба (DWD), предизвикаха тревога сред клубовете и феновете, особено в северните и източните части на страната.

Домакинството на Санкт Паули срещу РБ Лайпциг, насрочено за събота, е под сериозна въпросителна. Клубът от Хамбург официално обяви, че не може да гарантира провеждането на срещата, тъй като очакваните метеорологични условия могат да направят терена и околностите опасни за играчи и публика. От ръководството на Санкт Паули подчертаха, че полагат максимални усилия за подготовка на стадиона, но не носят отговорност за транспортните затруднения, които могат да възникнат в града.

Въпреки притесненията, Германската футболна лига (DFL) изрази увереност, че всички девет срещи от елитната дивизия ще се състоят по план. Въпреки това, най-голям риск от отмяна има в градове като Хамбург, Бремен и Берлин, където се очакват най-тежките зимни условия. Освен сблъсъка между Санкт Паули и РБ Лайпциг, под въпрос са и двубоите Вердер Бремен – Хофенхайм и Унион Берлин – Майнц.

В опит да избегнат хаос, домакините от Айнтрахт Франкфурт вече са осигурили допълнителен персонал за почистване на снега преди откриващия мач срещу Борусия Дортмунд в петък. Фен-клубовете също се включват в подготовката, като обещават да помогнат с разчистването на терените, ако се наложи. Подобни мерки предприемат и във Вердер Бремен.

За да избегнат транспортни затруднения, отборът на Щутгарт ще отпътува за гостуването си на Байер Леверкузен ден по-рано, въпреки че мачът е насрочен за събота вечер. Междувременно, всички аматьорски футболни срещи в Хамбург и Берлин за петък и събота вече са отменени поради лошите метеорологични условия.

С наближаването на първия пролетен кръг в Бундеслигата, всички погледи са насочени към капризите на времето. Дали футболът ще надделее над снежната стихия, предстои да разберем в следващите дни.