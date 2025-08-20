Пеп Гуардиола се раздели с мустака си заради дъщеря си

Мениджърът на Манчестър Сити, Пеп Гуардиола, предизвика истински фурор сред феновете и медиите това лято, когато се появи с нова визия – стилен мустак, който бързо стана тема на разговор в спортните среди. Въпреки че промяната бе посрещната с любопитство и дори одобрение от някои, тя не се хареса на всички в най-близкото му обкръжение.

Оказва се, че именно дъщерята на испанския специалист е изиграла ключова роля в решението му да се върне към познатия си облик. Гуардиола сподели с усмивка, че младата дама категорично не одобрила новия му имидж и дори го нарекла „ужасен“.

„Мустакът вече е в историята! Дъщеря ми настоя, че изглеждам зле с него, и нямаше как да не я послушам“, разкри Пеп пред журналисти.