Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пеп Гуардиола се раздели с мустака си заради дъщеря си

Пеп Гуардиола се раздели с мустака си заради дъщеря си

20 Август, 2025 16:44 506 0

  • пеп гуардиола-
  • манчестър сити-
  • мустак-
  • дъщеря-
  • нова визия-
  • футбол-
  • семейство-
  • имидж-
  • спортни новини

През лятото мениджърът се появи с нова визия

Пеп Гуардиола се раздели с мустака си заради дъщеря си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити, Пеп Гуардиола, предизвика истински фурор сред феновете и медиите това лято, когато се появи с нова визия – стилен мустак, който бързо стана тема на разговор в спортните среди. Въпреки че промяната бе посрещната с любопитство и дори одобрение от някои, тя не се хареса на всички в най-близкото му обкръжение.

Оказва се, че именно дъщерята на испанския специалист е изиграла ключова роля в решението му да се върне към познатия си облик. Гуардиола сподели с усмивка, че младата дама категорично не одобрила новия му имидж и дори го нарекла „ужасен“.

„Мустакът вече е в историята! Дъщеря ми настоя, че изглеждам зле с него, и нямаше как да не я послушам“, разкри Пеп пред журналисти.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ