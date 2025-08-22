Левски уреди алжирския халф, пристига до дни и подписва за три години

Левски уреди алжирския халф Акрам Бурас, съобщава „Мач Телеграф“. 23-годишният футболист ще дойде на „Герена“ до няколко дни. Ако мине успешно медицинските прегледи, той ще подпише договор за 3 години със „сините“. Левски се е разбрал за трансфера му с МК Алжер, който държи правата му, уточнил е всички условия по договора и със самия футболист.

Припомняме, е преди дни Акрам Бурас беше освободен от националния отбор преди елиминациите в шампионата на Африканските нации. Причината – халфът има травма, която обаче не е притеснителна, сигурни са на „Герена“. Още тогава селекционерът на Алжир подсказа трансфера на играча в Левски, уточнявайки, че го освобождава, за да продължи лечението си с „новия си клуб“.

По информация на Gong.bg Левски ще плати 300 000 евро за привличането на Акрам Бурас. Толкова е откупната клауза в договора му, в която фигурират и 25% при следващ негов трансфер.