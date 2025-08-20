Новини
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар са изключително ефективни в атака

20 Август, 2025 17:36 465 0

Наставникът на Левски говори преди плейофа в Лигата на конференциите

Треньорът на Левски – Хулио Веласкес, говори преди плейофния сблъсък на „сините“ с АЗ Алкмаар в Лига на конференциите.

Испанецът отдаде заслуженото на нидерландския състав, но подчерта, че неговият тим също има своите силни страни, които ще се опита да покаже в утрешния сблъсък на стадион „Васил Левски“ в София.

„Преди да ми е приятно да разузнавам съперниците, това е и моя отговорност. Това е работа, която всеки щаб трябва да направи. В този случай, що се отнася до АЗ Алкмаар, след анализа, който направихме, стана ясно срещу какъв отбор и индивидуалности се изправяме. Изключително ефективни в атака, когато притежават топката. Ако им оставиш време и пространство могат да те притиснат. Отбор, който с много малко шансове може да ти създаде главоболия. Разбира се, ние също имаме нашите силни страни, които ще се опитаме да покажем утре“, коментира Веласкес.

Както вече казах преди мачовете с Брага, това че си играл срещу този съперник преди, по никакъв начин това не дава добавена стойност или прави някаква разлика. Разбира се, те винаги мислят за атакуващ стил на игра, изповядват атакуващ футбол. Това е философията на клуба, независимо от индивидуалностите, с които разполагат. Изповядват нападателен футбол. Клуб, който работи много добре с детско юношеските си формации. Клуб с огромен потенциал и един отбор, който изисква доста усилия срещу него, особено в мачовете в Европа. Разбира се, със съответните промени в състава си, които са нормални за съвременния футбол. Няма как да играеш само с един и същи състав“, каза още испанецът.

„Утре няма да играем по същия начин като с Брага. Утрешният противник изисква друго поведение. Вероятно имате предвид за интензитета, влагенато, като отговорност. Разбира се, трябва да призная, че ако искаме да продължим трябва да бъдем възможно най- концентрирани, да дадем най доброто от себе си. Продължаваме да се стараем да доминираме и да бъде проактивни и в защита, и с топка в крака. След това идват и детайли, които трябва да модифицираме с оглед на играта на противника“, продължи Веласкес.

Алкмаар стои по различен начин на терена в различни моменти. За нас е най-важно как ще изглеждаме ние на терена. Отдавам висока оценка на моите играчи както индивидуално, така и колективно. Имаме възможност да играем в плейофите и това се дължи на високото ниво, което показаха нашите играчи до този момент“, добави треньорът на Левски.


