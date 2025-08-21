Хулио Веласкес определи групата на Левски за мача с Алкмаар

Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за домакинството на АЗ Алкмаар. Срещата от плейофа за влизане в основната фаза на Лига на конференциите е днес от 21:00 часа на "Васил Левски".

Извън разширения състав са контузените Георги Костадинов и Мустафа Сангаре. В групата попадна последното ново попълнение Никола Серафимов.

Ето групата на „сините“: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.