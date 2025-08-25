Славия надделя над Арда и записа първи успех за сезона

Славия победи Арда с 2:0 на стадион „Александър Шаламанов“ в среща от шестия кръг на efbet Лига. Това бе първи успех на "белите" в шампионата, а головете паднаха през първото полувреме. Точни за Славия бяха Янис Гермуш и Кристиян Балов.

Столичният тим стартира по-добре мача и още в 12-ата минута беше близо до гол. След корнер и неуспешно изчистване топката попадна на волето на Фераресо, който стреля опасно покрай вратата.

В 18-ата минута „белите“ поведоха. Варела проби по левия фланг и центрира, Хюсеинов не успя да изчисти добре, а Гермуш от близка дистанция реализира за 1:0.

Само пет минути по-късно домакините удвоиха аванса си. Балов тръгна от тъчлинията, премина през няколко защитници и с точен удар по земя в десния ъгъл направи 2:0.

До края на първата част темпото спадна, като единствено в 44-ата минута Гермуш опита далечен изстрел, но Господинов улови без проблем.

През второто полувреме Арда имаше повече владеене на топката, но не успя да стигне до голова ситуация.

В 74-ата минута Карагарен стреля от границата на наказателното поле, но Андонов спаси.

В 86-ата минута домакините стигнаха до добра ситуцаия, при която Жордан Варела стигна до добра ситуцаия, стреля, но изпрати топката в аут.

СЛАВИЯ - АРДА 2:0

1:0 Янус Гермуш 18', 2:0 Кристиян Балов 23'

СЛАВИЯ: 99. Иван Андонов - 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела - 71. Кристиян Стоянов (90'+1' - 15. Артьом Варганов), 11. Мохамед Досо - 77. Емил Стоев (63' - 7. Денислав Александров), 73. Иван Минчев (К) (71' -13. Илиян Стефанов), 18. Кристиян Балов (63' - 9. Роберто Райчев) - 10. Янис Гермуш (71' - 14. Марко Милетич)

Старши треньор: Златомир Загорчич

АРДА: 1. Анатолий Господинов (К) - 2. Густаво Каскардо, 23. Емил Виячки, 18. Джелал Хюсеинов, 21. Вячеслав Велев - 4. Давид Акинтола, 20. Серкан Юсеин (71' -80. Лъчезар Котев) - 45. Иснаба Мане (46' - 99. Бирсент Карагарен), 39. Антонио Вутов (84' - 30. Иво Казаков), 33. Иван Тилев (71' -17. Патрик Луан) - 11. Андре Шиняшики (46' - 10. Светослав Ковачев)

Старши треньор: Александър Тунчев