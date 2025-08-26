Венци Стефанов: Това е профилът, лицето тепърва трябва да дойде

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде мнението си за победата с 2:0 над Арда. Той сподели, че не знае дали отборът му ще се представи по същия начин и срещу ЦСКА в следващия кръг.

"Това е профилът. Лицето тепърва трябва да дойде. Било каквото било, оттук натам сигурно нещата ще изглеждат по различен начин. Не съм леля Ванга да знам дали ще пренесем доброто си представя и срещу ЦСКА", каза Стефанов.

"Дай боже, ако играят така и се раздават, много е вероятно. Такава победа дава самочувствие на нашия отбор и увереност, че могат да побеждават всеки", добави той.

"Чунг Нгуен До? Вижте, родителите му са виетнамци, той е роден в България. Поканиха го като европейски футболисти, които може да допринесе за футбола във Виетнам. Той сподели с мен това нещо. Казах му, че там, където е неговата родина, там трябва да бъде. За мен е правилно това нещо, правилно е приел да бъде национал на Виетнам. Радвам се за него, ще повлече крак", продължи той.

"Искри с коя публика? Някои! Някои! Тях не ги считам за слависти. Какво целят ли? Попитайте ги тях. Първите седем години, моето момиче, са много важни в развитието на един човек. Когато имаш пропуски там, допускаш и след това в живота си много грешки. Така мисля аз", завърши Стефанов.