Иван Иванов оглавява схемата на младежкия US Open

Иван Иванов оглавява схемата на младежкия US Open

26 Август, 2025 15:19

Александър Василев е поставен под номер 3

Иван Иванов оглавява схемата на младежкия US Open - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лидерът в световната тенис ранглиста при юношите Иван Иванов ще застане начело на схемата на престижния US Open за младежи, който стартира на 31 август в Ню Йорк.

След като триумфира с титлата на Уимбълдън при момчетата, Иванов не само затвърди позицията си на върха, но и привлече вниманието на цялата тенис общност.

Още един български талант ще се бори за слава на американските кортове – полуфиналистът от Лондон Александър Василев. Той ще бъде поставен под номер три в основната схема, като това ще бъде неговият последен шанс да се изяви на турнир от Големия шлем в тази възрастова група. За Василев предстои емоционално сбогуване с юношеския тенис, но и възможност да остави ярка следа.

При девойките България също ще има силно присъствие – Елизара Янева и Йоана Константинова ще защитават националната чест сред най-добрите млади състезателки в света.


