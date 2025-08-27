Новини
Билетите за финала на US Open достигнаха умопомрачителна цена

27 Август, 2025 12:59 434 0

Най-скъпите билети за мъжки финал на стадион "Артър Аш" ще бъдат по 45 500 долара

Билетите за финала на US Open достигнаха умопомрачителна цена - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Откритото първенство на САЩ по тенис през тази година ще се превърне е в най-скъпото, като организаторите се похвалиха още преди време, че наградният фонд е достигнал 90 милиона долара, което е с 20% повече от раздадените пари през миналата година.

Вестник "Гадзета дело Спорт" обаче написа, че най-скъпите билети за мъжки финал на стадион "Артър Аш" ще бъдат по 45 500 долара, а средната цена на пропуск за финала е 4000 долара.

При положение, че на трибуните има точно 23 771 места, това означава, че приходите само от финала ще бъдат над 95 милиона долара или повече от наградния фонд на целия турнир. Най-евтините билети за турнира пък започват от цени по 680 долара.

Изданието припомня, че за финала на "Уимбълдън" има по-справедливо разпределение на билетите, като има и жребий, но участниците за последния мач за 2025 е трябвало да подадат документи до 16 септември 2024. Най-евтините билети за финала на "Уимбълдън" през тази година са били по 240 британски лири.

Цена на дневен билет на централния корт "Филип Шатрие" на "Ролан Гарос" е средно по 354 евро, а само за вечерния мач е 276 евро.

На Откритото първенство на Австралия по тенис има ексклузивни билети за ложите, които включват и хранене с изискана кухня и напитки, но такъв билет е на стойност 32 хиляди евро. За финала в Мелбърн следващата година цената на пропуските започва от 1210 евро.


