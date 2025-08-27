Новини
Спорт »
Тенис »
Андрей Рубльов: „Готов съм да подам ръка на Медведев, но промяната зависи от него“

27 Август, 2025 22:05 725 1

"Аз самият дълго време се борих с емоционални трудности", сподели Рубльов

Андрей Рубльов: „Готов съм да подам ръка на Медведев, но промяната зависи от него“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В последните месеци тенис светът наблюдава с тревога спадa във формата на Даниил Медведев – бившият номер едно в световната ранглиста, който не е печелил титла от триумфа си в Рим през 2023 година. Сега, когато шансовете му за участие във Финалите на ATP изглеждат илюзорни, неговият сънародник и близък приятел Андрей Рубльов изрази съпричастност и готовност да помогне.

В откровено интервю за Tennis Channel Рубльов сподели, че единствено Медведев може да даде отговор на въпросите около собствената си криза.

„Аз самият дълго време се борих с емоционални трудности – както на корта, така и извън него. Не бих могъл да го съдя, защото съм преминавал през същото. Това е неговият път, неговият живот“, заяви Рубльов, подчертавайки, че не е редно да се хвърлят обвинения.

Той допълни, че ако Медведев реши да потърси промяна, ще получи пълна подкрепа не само от него, но и от семейството и приятелите си.

„Вратата е винаги отворена, но решението трябва да дойде от самия Даниил. Само той може да направи първата крачка“, категоричен бе Рубльов.

Тенисистът разкри и личния си подход към справянето с напрежението на корта: „Стремя се да се променям не от срам, а защото искам да бъда щастлив и да се наслаждавам на живота. Това е моята мотивация.“

Докато Рубльов се готви за двубой срещу 113-ия в света Тристан Бойър във втория кръг на US Open, Медведев ще се завърне на корта на престижния турнир ATP 500 в Пекин, който ще се проведе между 25 септември и 1 октомври.


    Нали затова лансираха киборга със стимулантите!

    22:18 27.08.2025

