Хирург описа рисковете при консумация на недопечени меса

През последните години се наблюдава тенденция към консумация на недопечено месо, включваща пържоли, телешки стекове, котлети и ястия със сурова риба. Този подход към гастрономията обаче не винаги е безопасен.

Хирургът Александър Умнов карят обясни, че недопеченото средно и средно-слабо изпечено месо може да съдържа патогенни микроорганизми като Campylobacter. Тези бактерии обикновено обитават червата на говедата, но след смъртта мигрират към мускулната тъкан, откъдето навлизат в човешкото тяло.

„Инфектирането с кампилобактериоза се характеризира с широк спектър от клинични прояви, включително артрит, миокардит, ентероколит, менингит и дори спонтанен аборт при бременни жени.“ Трябва да се отбележи, че дълбокото замразяване и цялостното готвене като цяло унищожават Campylobacter и други патогени. „Въпреки това, дори и в този случай, остава известен риск“, предупреди експертът.

Умнов отбеляза също, че говеждото и телешкото месо може да съдържа хелминти, като например говежда тения. Според него, тениозата, причинена от този паразит, води до хранителни дефицити, общо влошаване на здравето и развитие на редица симптоми, включително раздразнителност, безсъние, повишена умора, главоболие, тахикардия, хипотония, алергични реакции, епигастрален дискомфорт, повръщане, газове, диария и гладни болки.

Дори при използване на висококачествено месо, редовната консумация на пържоли със сурови фибри, съдържащи пурини, може да повлияе негативно на здравето.

„В менютата на някои ресторанти се предлагат ястия със сурово месо. Недостатъчните санитарни проверки могат да доведат до наличието на ларви на говежда или свинска тения в месото. Те могат бързо да мигрират към различни човешки органи, включително мозъка, причинявайки сериозни увреждания.“ Суровото месо може да доведе и до салмонела или кампилобактериоза, които могат да причинят тежко отравяне, дехидратация и дори смърт“, каза Умнов.